أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب
الإثنين، 05 يناير 2026 - 22:29
كتب : محمد جمال
أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن احتفاله بهدف ياسر إبراهيم ضد بنين لم يقصد به انتقاد جماهير المغرب.
وقال حسام حسن عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "الفيديو المنتشر تم فهمه بالخطأ، والجماهير المغربية تحديدا في مدينة أكادير كانت ومازالت مساندة لمنتخب مصر".
وأتم "كيف أن أهاجم أو أنتقد جمهور المغرب، وأشكر الجماهير المغربية والجماهير المصرية التي تواجدت في الملعب لدعمنا".
وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعدما تغلب على بنين في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفاز منتخب مصر على بنين في المباراة التي وصلت للوقت الإضافي، وأقيمت بملعب أدرار في أكادير.
ليلعب منتخب مصر في ربع النهائي يوم السبت المقبل ضد الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.
