أمم إفريقيا - حسام حسن: كل المنتخبات قوية.. وهذه رسالتي للجمهور والمحللين

أوضح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة لعبوا من أجل تسجيل الأهداف مبكرا أمام بنين.

حسام حسن النادي : مصر مصر

وقال حسام حسن عبر بي إن سبورتس: "من الدقيقة الأولى ونحن نلعب ونحاول ونهدد المرمى ونحاول أن نسجل".

وأضاف "لا يوجد منتخب سهل في إفريقيا وهذه رسالتي للجمهور والمحليين".

وأشار "الاحتراف الأوروبي زاد من مستوى اللاعبين الأفارقة ومنحهم مهارات كبيرة ولذلك أصبحت المباريات ضد كل منتخبات إفريقيا صعبة".

وأردف "الكرة لا تعترف بالتاريخ ولكن تعترف بالأداء في المباراة، ولاعبو المنتخب يمتلكون روح عالية و اشكرهم علي مجهوداتهم في البطولة".

وشدد "عملت مع العديد من المدربين العظام ولكن سيظل محمود الجوهري اسم كبير بالنسبة لي واكتسبت الخبرات الكبيرة منهم".

وأكد "سنبدأ التجهيز لمباراة دور الـ8 وجاهزون لمواجهة أي خصم".

وأتم تصريحاته "أمتلك 27 لاعبا كبار و أشكر الجهاز الطبي والإداري والجميع داخل المنتخب".

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعدما تغلب على بنين في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز منتخب مصر على بنين في المباراة التي وصلت للوقت الإضافي، وأقيمت بملعب أدرار في أكادير.

ليلعب منتخب مصر في ربع النهائي يوم السبت المقبل ضد الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.