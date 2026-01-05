أمم إفريقيا - شوبير: تدخلت وقت مشادة حسام حسن مع لاعب بنين لتحذير مروان عطية

مصطفى شوبير النادي : الأهلي مصر

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر عن سبب تدخله في مشادة حسام حسن المدير الفني مع لاعب بنين جادول دوسو.

وحسم منتخب مصر مقعده في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب بعد الفوز على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وقال مصطفى شوبير عبر أون سبورت: "الحمد لله ربنا كرمنا بالتأهل ولم نصل إلى هذا الدور النسخة الماضية وإن شاء الله نواصل مشوارنا بشكل أفضل".

وتابع "لا أعلم طبيعة إصابتي محمد حمدي ومحمود تريزيجيه، وأتمنى لهما الشفاء العاجل".

وكشف شوبير "تدخلت وقت المشادة بين لاعب بنين وحسام حسن لتحذير مروان عطية بسبب امتلاكه بطاقة صفراء، وأكثر من لاعب من البدلاء أيضا حذره".

واختتم شوبير تصريحاته "كانت هناك إثارة في المباراة لكن الحمد لله حققنا المطلوب بالتأهل، وننتظر منافسنا في ربع النهائي للتحضير له بالشكل الأمثل".

وتغلب منتخب مصر على بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وينتظر الفراعنة المتأهل من مواجهة كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو المقرر لها غدا الثلاثاء.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره بوركينا فاسو في تمام التاسعة من مساء غدا الثلاثاء.