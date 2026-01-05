أمم إفريقيا – زيزو: كنا نعرف أهمية الفوز على بنين.. ونحارب على لقب البطولة

شدد أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر على أن الفراعنة كانوا يعرفون تماما صعوبة مباراة بنين.

وقال زيزو عبر أون سبورت: "مباراة كانت صعبة ولكن مرت كما نريد وحققنا الفوز، أبارك للشعب المصري والجماهير".

وأضاف "كنا نعرف أهمية المباراة خاصة أننا خرجنا من الدور ذاته في النسخة الماضية، ولذلك كان يجب أن نحسن موقفنا".

وأتم تصريحاته "طموح الشعب المصري دائما هو التأهل للنهائي، وجميعنا نشعر أن هذا هو التوقيت المناسب للمحاربة على لقب البطولة".

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعدما تغلب على بنين في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز منتخب مصر على بنين في المباراة التي وصلت للوقت الإضافي، وأقيمت بملعب أدرار في أكادير.

ليلعب منتخب مصر في ربع النهائي يوم السبت المقبل ضد الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.