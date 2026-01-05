أمم إفريقيا - إصابة تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تفاصيل إصابة محمود حسن "تريزيجيه" أمام بنين.

تريزيجيه النادي : الأهلي مصر

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعدما تغلب على بنين في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعرض تريزيجيه للإصابة خلال المباراة وغادر في الشوط الثاني.

وقال أبو العلا إن إصابة تريزيجيه عبارة عن تمزق في أربطة الكاحل، وهناك محاولات لتجهيزة للحاق بباقي مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب مصر على بنين في المباراة التي وصلت للوقت الإضافي، وأقيمت بملعب أدرار في أكادير.

ليلعب منتخب مصر في ربع النهائي يوم السبت المقبل ضد الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.