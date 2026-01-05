أمم إفريقيا – ياسر إبراهيم: سأبحث عن هذا المشجع.. ومستعدون لمواجهة أي فريق

أبدى ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر استعداد فريقه التام لمواجهة أي منافس في دور ربع النهائي في كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعدما تغلب على بنين في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال ياسر إبراهيم للصحفيين: "سعيد بجائزة أفضل لاعب في المباراة وتتويج لمجهود الفريق بالكامل".

وأضاف "كنا نعلم قوة منتخب بنين ولكن كنا مصرين على تحقيق الفوز".

وأكمل "سعداء بالتأهل لدور ربع النهائي ومستعدين لمواجهة أي منتخب".

وكشف "سأبحث عن المشجع الذي توقع أن أسجل اليوم من ركنية وأمنحه قميصي".

وفاز منتخب مصر على بنين في المباراة التي وصلت للوقت الإضافي، وأقيمت بملعب أدرار في أكادير.

ليلعب منتخب مصر في ربع النهائي يوم السبت المقبل ضد الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.