حسام حسن: إصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة

كشفت قناة بي إن سبورتس عن إصابة محمد حمدي مدافع منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

محمد حمدي النادي : بيراميدز مصر

وتعرض محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز للإصابة في نهاية الشوط الأول للمباراة.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لقناة بي إن سبورتس، إن محمد حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وسيغيب عن باقي البطولة وأيضا عن مصر في كأس العالم.

ليغادر ويشارك بدلا منه أحمد فتوح.

وكان التشخيص المبدئي لإصابة حمدي هو التواء في الركبة.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعدما تغلب على بنين في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز منتخب مصر على بنين في المباراة التي وصلت للوقت الإضافي، وأقيمت بملعب أدرار في أكادير.

ليلعب منتخب مصر في ربع النهائي يوم السبت المقبل ضد الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.