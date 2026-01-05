أمم إفريقيا - 2 ثم 4.. صلاح يقترب من الهيمنة على تاريخ هدافي منتخب مصر

الإثنين، 05 يناير 2026 - 21:03

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد بنين - محمد صلاح

حسم محمد صلاح فوز منتخب مصر على بنين في مباراة دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

وكان المنتخب المصري قد تقدم بهدف مروان عطية في الدقيقة 70.

ثم تعادل منتخب بنين في الدقيقة 83 بهدف جوديل دوسو.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في ربع النهائي سامحني يا سنجوب أمم إفريقيا – صلاح ينافس على الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة يوم الأهداف الأولى.. رأسية ياسر إبراهيم تعيد التقدم للفراعنة

واسترد ياسر القدم برأسية في الدقيقة 97، بعد عرضية من مروان عطية.

وفي الدقيقة 124 سجل صلاح الهدف الثالث مستغلا خروج الحارس من مرماه.

ووصل صلاح لهدفه رقم 64 مع منتخب مصر في جميع المسابقات، وأًصبح على بعد 4 أهداف من معادلة رقم حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

وسجل قائد منتخب مصر هدفه العاشر في أمم إفريقيا خلال 22 مباراة.

ويحتل صلاح في المركز الثالث بترتيب هدافي منتخب مصر في أمم إفريقيا.

ويسبق صلاح فقط كل من حسام حسن بـ 11 هدفا وحسن الشاذلي بـ 12 هدفا.

وبذلك بات صلاح على بعد هدفين من معادلة الهداف التاريخي للفراعنة في كأس الأمم أيضا.

وبذلك ينتظر منتخب مصر الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ربع النهائي.

محمد صلاح بنين منتخب مصر أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي الأكبر أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب أمم إفريقيا - حسام حسن: كل المنتخبات قوية.. وهذه رسالتي للجمهور والمحللين أمم إفريقيا - شوبير: تدخلت وقت مشادة حسام حسن مع لاعب بنين لتحذير مروان عطية أمم إفريقيا – زيزو: كنا نعرف أهمية الفوز على بنين.. ونحارب على لقب البطولة أمم إفريقيا - إصابة تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل
أخر الأخبار
كرة سلة – فوز الأهلي على سبورتنج.. والاتحاد يحسم دربي الإسكندرية دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي دقيقة | أمم إفريقيا
الأكبر 2 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي 38 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حسام حسن: كل المنتخبات قوية.. وهذه رسالتي للجمهور والمحللين ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - شوبير: تدخلت وقت مشادة حسام حسن مع لاعب بنين لتحذير مروان عطية ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – زيزو: كنا نعرف أهمية الفوز على بنين.. ونحارب على لقب البطولة ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520655/أمم-إفريقيا-2-ثم-4-صلاح-يقترب-من-الهيمنة-على-تاريخ-هدافي-منتخب-مصر