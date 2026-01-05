أمم إفريقيا - 2 ثم 4.. صلاح يقترب من الهيمنة على تاريخ هدافي منتخب مصر

حسم محمد صلاح فوز منتخب مصر على بنين في مباراة دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

وكان المنتخب المصري قد تقدم بهدف مروان عطية في الدقيقة 70.

ثم تعادل منتخب بنين في الدقيقة 83 بهدف جوديل دوسو.

واسترد ياسر القدم برأسية في الدقيقة 97، بعد عرضية من مروان عطية.

وفي الدقيقة 124 سجل صلاح الهدف الثالث مستغلا خروج الحارس من مرماه.

ووصل صلاح لهدفه رقم 64 مع منتخب مصر في جميع المسابقات، وأًصبح على بعد 4 أهداف من معادلة رقم حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

وسجل قائد منتخب مصر هدفه العاشر في أمم إفريقيا خلال 22 مباراة.

ويحتل صلاح في المركز الثالث بترتيب هدافي منتخب مصر في أمم إفريقيا.

ويسبق صلاح فقط كل من حسام حسن بـ 11 هدفا وحسن الشاذلي بـ 12 هدفا.

وبذلك بات صلاح على بعد هدفين من معادلة الهداف التاريخي للفراعنة في كأس الأمم أيضا.

وبذلك ينتظر منتخب مصر الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ربع النهائي.