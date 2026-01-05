أمم إفريقيا – صلاح ينافس على الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة
الإثنين، 05 يناير 2026 - 20:55
كتب : FilGoal
يصارع محمد صلاح قائد منتخب مصر على صدارة هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تشهد تألق الكثير من اللاعبين العرب.
ويحتل براهيم دياز نجم المغرب صدارة الترتيب بتسجيله 4 أهداف في 4 مباريات.
ويتواجد صلاح في المركز الثاني بـ3 أهداف رفقة أكثر من لاعب.
وجاءت القائمة كالتالي:
1 – براهيم دياز (المغرب) 4 أهداف
2 – محمد صلاح (مصر) 3 أهداف
2 – رياض محرز (الجزائر) 3 أهداف
2 - أيوب الكعبي (المغرب) 3 أهداف
2- لاسين سينايوكو (مالي) 3 أهداف
وتأهل منتخب مصر لربع النهائي لملاقاة الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو.
