أمم إفريقيا – صلاح ينافس على الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة

الإثنين، 05 يناير 2026 - 20:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد بنين - محمد صلاح

يصارع محمد صلاح قائد منتخب مصر على صدارة هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تشهد تألق الكثير من اللاعبين العرب.

ويحتل براهيم دياز نجم المغرب صدارة الترتيب بتسجيله 4 أهداف في 4 مباريات.

ويتواجد صلاح في المركز الثاني بـ3 أهداف رفقة أكثر من لاعب.

وجاءت القائمة كالتالي:

1 – براهيم دياز (المغرب) 4 أهداف

2 – محمد صلاح (مصر) 3 أهداف

2 – رياض محرز (الجزائر) 3 أهداف

2 - أيوب الكعبي (المغرب) 3 أهداف

2- لاسين سينايوكو (مالي) 3 أهداف

وتأهل منتخب مصر لربع النهائي لملاقاة الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

كأس أمم إفريقيا أمم إفريقيا محمد صلاح
