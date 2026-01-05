تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعدما تغلب على بنين في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز منتخب مصر على بنين في المباراة التي وصلت للوقت الإضافي، وأقيمت بملعب أدرار في أكادير.

ليلعب منتخب مصر في ربع النهائي يوم السبت المقبل ضد الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

"سامحني يا سنجوب"

منتخب بنين وشهرته "السناجب" سابقا وحاليا الفهود، انتشر له في الفترة الأخيرة أحد التعليقات للمعلق مدحت شلبي خلال مباراة جمعت منتخب بنين ضد نيجيريا والذي اشتهر بشدة على مواقع التواصل.

وقال شلبي في تعليقه على المباراة:

"فارد جناحي وطاير مش لاقي صيد يتجاب، فجأة لمحت بعيني على الشجر سنجاب"

"النسر قال كلمته الليلة فوز مطلوب، هنزل عليك واصطادك سامحني يا سنجوب"

ولذلك سوف نقتبس من تعليق مدحت شلبي تعبير "سامحني يا سنجوب" ليكون عنوان فوز مصر في هذه المباراة على سناجب بنين.

وصف المباراة

دفع حسام حسن المدير الفني لمصر بـ إبراهيم عادل في التشكيل الأساسي للفراعنة على حساب زيزو.

وأهدر منتخب مصر أخطر فرصة في الشوط الأول من انفراد صريح لعمر مرموش من قبل منتصف الملعب بعد تمريرة صلاح، لكنه لم يسدد الكرة والحارس أمسكها.

وحصل رامي ربيعة على بطاقة صفراء في الدقيقة 13 بعد لمسة يد.

وتوغل محمد حمدي من ناحية اليسار وأرسل عرضية قابلها مرموش بتسديدة أبعدها الدفاع.

وحصل أيضا مروان عطية على إنذار في الدقيقة 30 بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي بنين في وسط الملعب.

وأجرى منتخب بنين التبديل الأول بشكل اضطراري بعد إصابة أيجون توسين الذي غادر الملعب وشارك بدلا منه جوديل دوسو.

وسقط محمد حمدي مصابا في الدقيقة 40 وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، لكنه خرج من الملعب محمولا وشارك بدلا منه أحمد فتوح في الدقيقة 43.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني ظهر منتخب مصر بشكل أقوى وحاول كثيرا لإحراز هدف التقدم.

وأهدر رامي ربيعة فرصة خطيرة أمام المرمى بعد متابعة للكرة من ركلة ركنية.

وسقط تريزيجيه على الأرض مصابا ليغادر الملعب في الدقيقة 59 ويشارك بدلا منه زيزو، كما شارك إمام عاشور بدلا من إبراهيم عادل.

وأرسل زيزو كرة طويلة لصلاح حاول أن يضعها من أعلى الحارس لكنه تصدى للكرة.

وتألق محمد الشناوي ومنع فرصة مؤكدة في الدقيقة 64 بعد توغل من لاعب بنين داخل منطقة الجزاء.

قذيفة مروان

وفك مروان عطية اشتباك المباراة وسجل هدف تقدم مصر في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من محمد هاني.

صــــــــــاروخية لا تصد ولا ترد من أقدام مروان عطية 🚀pic.twitter.com/vwZMMU70d4 — FilGoal (@FilGoal) January 5, 2026

وحصل حمدي فتحي على إنذار بعد تدخل على لاعب بنين قبل انطلاقه نحو المرمى.

وعلى عكس سير اللعب سجل منتخب بنين هدف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق جوديل دوسو.

وجاء الهدف بعد خطأ من الشناوي في لعب الكرة لتصل إلى لاعب بنين الذي مررها لزميله ليرفع كرة اصطدمت في جسد فتوح وغيرت مسارها نحو المرمى، ليبعد الشناوي الكرة وترتد إلى جوديل دوسو ليسدد الكرة في الشباك.

وكاد صلاح أن يسجل هدف فوز مصر في الدقيقة 89 بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة في يد الحارس.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي سجل منتخب مصر هدفه الثاني في الدقيقة 97 برأسية من ياسر إبراهيم بعد عرضية من مروان عطية عقب ركلة ركنية.

يااااسر إبراهيم برأسية رائعة يضع مصر مجددا في المقدمة 🎯pic.twitter.com/AEsq1nkhuU — FilGoal (@FilGoal) January 5, 2026

وحصل أحمد فتوح لاعب منتخب مصر على بطاقة صفراء في الدقيقة 106.

وأجرى حسام حسن آخر تبديلات منتخب مصر بنزول مصطفى محمد بدلا من عمر مرموش في الدقيقة 118.

وكاد إمام عاشور أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة بعد تسديدة من أمام المرمى بعد تمريرة من محمد صلاح، لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

هدف قاتل

وأكمل محمد صلاح ثلاثية منتخب مصر في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة زيزو.

وسدد صلاح الكرة من خارج منطقة الجزاء مستغلا تقدم الحارس، ليسجل هدفه الثالث في البطولة وينهي المباراة لصالح مصر.

محمد صلاح بوجه القدم يؤكد تأهل مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 💪pic.twitter.com/nz5BR4m5Pd — FilGoal (@FilGoal) January 5, 2026