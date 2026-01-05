تشكيل أمم إفريقيا – لوكمان يعود أساسيا مع نيجيريا.. ورينيلدو في دفاع الموزمبيق

الإثنين، 05 يناير 2026 - 20:25

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - نيجيريا - تونس

أعلن إيريك تشيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الموزمبيق.

ويواجه نيجيريا خصمه الموزمبيق بعد قليل في دور الـ 16 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وعاد أديمولا لوكمان للتشكيل الأساسي بعد الغياب عن مباراة أوغندا الماضية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويستمر فيكتور أوسيمين في اللعب أساسيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: ستانلي نوابالي

الدفاع: برايت أوساي صامويل – سيمي أجاي – كالفين باسي – برونو أونيمياتشي

الوسط: ويلفريد نديدي – فرانك أونييكا – أليكس إيوبي

أمامهم: أديمولا لوكمان

الهجوم: فيكتور أوسيمين – أكور آدمز

وعلى الجناب الآخر أعلن شيكينيو كوندي المدير الفني لمنتخب الموزمبيق تشكيل فريقه.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: إرنان سيلوان

الدفاع: برونو لانجا – رينيلدو ماندافا – إدسون ميكسر – ديوجو كاليلا

الوسط: ألفونس أمادي – جويما

أمامهما: جيني كاتامو – دومينيجيس بيليمبي – ويتي

الهجوم: فيصل عبدول بانجال

ويواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر من لقاء الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية.

وتقام مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية الثلاثاء المقبل.

أمم إفريقيا
