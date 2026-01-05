يوم الأهداف الأولى.. رأسية ياسر إبراهيم تعيد التقدم للفراعنة

الإثنين، 05 يناير 2026 - 20:22

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - مصر - جنوب إفريقيا

استعاد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي التقدم لمنتخب مصر أمام بنين في مباراة دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

وكان المنتخب المصري قد تقدم بهدف مروان عطية في الدقيقة 70.

ثم تعادل منتخب بنين في الدقيقة 83 بهدف جوديل دوسو.

واسترد ياسر القدم برأسية في الدقيقة 97، بعد عرضية من مروان عطية.

الهدف هو الأول في مسيرة ياسر إبراهيم الدولية، التي لعب فيها 12 مباراة.

وهو الهدف رقم 15 في مسيرته، بواقع 11 مع الأهلي و2 مع سموحة و1 مع الزمالك.

أما مروان عطية فرفع رصيده من المساهمات الدولية إلى 5، فهي صناعته الرابعة، وقد سجل الهدف الأول في مسيرته الدولية بنفس المباراة.

ويتأهل الفائز من مباراة مصر وبنين لملاقاة الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ربع النهائي.

وتأهل الفراعنة بصدارة المجموعة الثانية، بعد الفوز على زيمبابوي 2-1، وجنوب إفريقيا 1-0، والتعادل مع أنجولا بدون أهداف.

