رومانو: برشلونة يتقدم بعرض إلى الهلال من أجل كانسيلو

تقدم برشلونة بعرض رسمي إلى الهلال من أجل ضم مدافعه جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وارتبط اسم كانسيلو خلال الفترة الأخيرة بالانضمام إلى إنتر أو برشلونة.

وأوضح رومانو أن العرض عبارة عن إعارة مع تحمّل جزء بسيط من الراتب.

وأشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال جارية.

قبل ساعات، أوضح جوسيبي ماروتا رئيس نادي إنتر حقيقة مفاوضات ناديه مع الهلال السعودي بشأن ضم جواو كانسيلو.

وتحدث رئيس إنتر في تصريحات لشبكة DAZN قائلا: "الفريق لا يملك حاجة ملحة للتعاقدات، خاصة مع قلة الفرص المناسبة، لكن إصابة دينزل دومفريس لعدة أشهر دفعت الإدارة لدراسة تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب يملك نفس الجودة".

وكشف ماروتا "فرصة ضم كانسيلو مطروحة حاليا ويتم بحثها، والمفاوضات ما زالت في مرحلة أولى وستتضح الصورة خلال الأيام المقبلة".

وأوضح "عقد كانسيلو مرتفع ولا يمكن لأي ناد إيطالي تحمله بالكامل، والهلال يبحث عن مدافع، وهو ما قد يدخل ضمن تفاصيل التفاوض حال الوصول إلى مرحلة أكثر جدية".

ونفى رئيس إنتر وجود مفاوضات متقدمة مع جالاتا سراي بشأن فراتيسي، مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن.

وأشار ماروتا إلى أن السياسة العامة تقضي بدراسة أي طلب في حال أبدى اللاعب رغبته في الرحيل، وهو ما لا ينطبق على فراتيسي حاليا.

ويبدو أن كانسيلو بات قريبا من مغادرة صفوف الهلال السعودي، وفقا لتقارير سعودية.

ويتجه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال بنسبة كبيرة إلى عدم إجراء أي تغييرات في الخيارات الأجنبية الثمانية لقائمة الأزرق المحلية خلال فترة التسجيل الشتوية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن إنزاجي يفضل إبقاء الأسماء الحالية كما هي دون إعادة قيد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

وعلى الرغم من ظهور أصوات داخل النادي ترى أن الأنسب استبعاد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، وإعادة كانسيلو إلى القائمة بعد إسقاطه منها في سبتمبر الماضي للإصابة، إلا أنَّ إنزاجي متمسك، بالإبقاء على نونيز، ومقتنع بجدوى الاحتفاظ به لقيادة الخط الأمامي للفريق، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن الأمور لم تحسم بعد، ولا يزال القرار النهائي في طور النقاش والتشاور داخل أروقة النادي قبل البت فيه.

وكانت إدارة الهلال أسقطت كانسيلو من القائمة بعد إصابة الركبة التي داهمته أمام الدحيل القطري ضمن أولى جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، واستغلت مكانه الشاغر في إعادة قيد المهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو بعدما كان مستبعدًا في البداية.

واستغرق تعافي كانسيلو نحو شهرين، وعاد إلى الملاعب نوفمبر الماضي، واكتفى بالمشاركة في دوري أبطال آسيا انتظارًا لتحديد موقفه من إعادة التسجيل.

وبعد عودته، خاض البرتغالي 3 مباريات في البطولة القارية، وسجَّل هدفًا واحدًا، وصنع اثنين آخرين.

ويسمح الاتحاد السعودي لكل فريق بتسجيل 10 لاعبين أجانب بحدٍ أقصى في قائمته المحلية، بينهم اثنان من مواليد عام 2004 وما بعده.

وتتيح اللائحة لكل فريق الاستعانة بثمانية لاعبين أجانب فقط في قوائم مباريات الدوري السعودي، فيما تجيز إشراك الأسماء العشرة في بطولة كأس الملك.

ولا يستطيع أي فريق الاستفادة بأكثر من 10 أجانب سوى في مشاركاته الخارجية التي لا يتقيّد فيها بعدد معين من اللاعبين غير السعوديين، ما يعني إمكانية مشاركة كانسيلو في بطولة آسيا للنخبة التي يتصدر فيها الهلال مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة.

ويملك الهلال في قائمته 12 لاعبًا أجنبيًّا، بينهم ثلاثة من مواليد عام 2004 وما بعده، هم البرازيلي كايو سيزار، والتركي يوسف أكتشيشيك، والفرنسي ماتيو باتويليت.

إلى جانب 9 آخرين فوق السن منهم كانسيلو ونونيز وليوناردو، فضلًا عن المغربي ياسين بونو، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي مالكوم فيليبي، والفرنسي ثيو هيرنانديز، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.