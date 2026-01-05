الصاروخ الأول.. مروان عطية يفتتح أهدافه الدولية بقذيفة في مرمى بنين

تقدم منتخب مصر على بنين بهدف دون رد في مباراة دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

الهدف أتى في الدقيقة 70 بتسديدة صاروخية من مروان عطية لاعب وسط الأهلي.

الهدف هو الأول في مسيرة عطية بقميص منتخب مصر.

وهو أيضا رابع مساهمة تهديفية لعطية مع منتخب مصر، بعد صناعة 3 أهداف من قبل.

في مجمل مسيرته الاحترافية، هذا هو خامس أهداف مروان عطية.

وسجل عطية هدفا مع الاتحاد السكندري، و3 أهداف مع الأهلي.

ويتأهل الفائز من مباراة مصر وبنين لملاقاة الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ربع النهائي.

وتأهل الفراعنة بصدارة المجموعة الثانية، بعد الفوز على زيمبابوي 2-1، وجنوب إفريقيا 1-0، والتعادل مع أنجولا بدون أهداف.

