الصاروخ الأول.. مروان عطية يفتتح أهدافه الدولية بقذيفة في مرمى بنين
الإثنين، 05 يناير 2026 - 19:36
كتب : FilGoal
تقدم منتخب مصر على بنين بهدف دون رد في مباراة دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.
الهدف أتى في الدقيقة 70 بتسديدة صاروخية من مروان عطية لاعب وسط الأهلي.
الهدف هو الأول في مسيرة عطية بقميص منتخب مصر.
وهو أيضا رابع مساهمة تهديفية لعطية مع منتخب مصر، بعد صناعة 3 أهداف من قبل.
في مجمل مسيرته الاحترافية، هذا هو خامس أهداف مروان عطية.
وسجل عطية هدفا مع الاتحاد السكندري، و3 أهداف مع الأهلي.
ويتأهل الفائز من مباراة مصر وبنين لملاقاة الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ربع النهائي.
وتأهل الفراعنة بصدارة المجموعة الثانية، بعد الفوز على زيمبابوي 2-1، وجنوب إفريقيا 1-0، والتعادل مع أنجولا بدون أهداف.
video:1
صــــــــــاروخية لا تصد ولا ترد من أقدام مروان عطية 🚀pic.twitter.com/vwZMMU70d4— FilGoal (@FilGoal) January 5, 2026
نرشح لكم
أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب أمم إفريقيا - حسام حسن: كل المنتخبات قوية.. وهذه رسالتي للجمهور والمحللين أمم إفريقيا – زيزو: كنا نعرف أهمية الفوز على بنين.. ونحارب على لقب البطولة أمم إفريقيا - إصابة تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل حسام حسن: إصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة أمم إفريقيا - 2 ثم 4.. صلاح يقترب من الهيمنة على تاريخ هدافي منتخب مصر أمم إفريقيا - محمد صلاح: لا توجد فرق سهلة.. ولسنا المرشحين لهذا السبب
أخر الأخبار
الأكبر دقيقة | أمم إفريقيا