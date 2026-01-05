أمم إفريقيا – طبيب منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن طبيعة إصابة محمد حمدي التي تعرض لها أمام بنين.

وخرج محمد حمدي في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول بعد كرة مشتركة مع لاعب بنين.

وقال أبو العلا عبر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم: "محمد حمدي أصيب بالتواء في الركبة وتوجه لإجراء أشعة".

ويلعب منتخب مصر أمام بنين في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا على استاد أردار بمدينة أجادير المغربية.

ودفع حسام حسن بأحمد فتوح بدلا من محمد حمدي المصاب.

وكان حمدي قد خرج باكيا عقب تعرضه للإصابة في الركبة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر أمام بنين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من المباراة أمام المتأهل من مواجهة كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.