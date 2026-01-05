طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابات لاعبي الفريق.. وموقف حمزة عبد الكريم وبنشرقي

الإثنين، 05 يناير 2026 - 19:11

كتب : حسام نور الدين

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن تطورات إصابات لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

ويلعب الأهلي أمام فاركو مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي: "الثلاثي محمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف يخضع لبرنامج تأهيلي بعد شكاوى طبية".

وأوضح "أفشة يعاني من آلام في السمانة، بينما محمد شريف يشكو من آلام في الركبة، ويعاني عبد القادر من آلام في العضلة الخلفية".

وتابع "حمزة عبد الكريم تعافى من إصابته بكدمة في القدم وشارك بشكل طبيعي في التدريبات وبات جاهزا للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وأضاف جاب الله "كريم فؤاد يبدأ المرحلة الثانية من العلاج الطبيعي وتخلى عن دعامة الركبة المفصلية، بعد تحسن حالته بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباطين الصليبي والداخلي للركبة".

واختتم جاب الله تصريحاته "التئام تمزق العضلة الخلفية لأشرف بنشرقي وتعافى من الإصابة ويبدأ البرنامج البدني تمهيدا للعودة للتدريبات".

وخاض الأهلي آخر مباراتين من كأس عاصمة مصر باللاعبين الشباب والناشئين.

ويتذيل الأهلي الترتيب برصيد 3 نقاط عقب خوض 4 مباريات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي بينما يصعد أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

