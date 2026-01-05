أمم إفريقيا - إصابة قوية لـ محمد حمدي أمام بنين واستبداله اضطراريا

الإثنين، 05 يناير 2026 - 19:01

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد بنين - محمد حمدي

محمد حمدي

النادي : بيراميدز

مصر

تعرض محمد حمدي ظهير أيسر منتخب مصر لإصابة قوية خلال مواجهة بنين.

ويلعب منتخب مصر أمام بنين في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا على استاد أردار بمدينة أجادير المغربية.

وخرج محمد حمدي في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول بعد كرة مشتركة مع لاعب بنين.

ودفع حسام حسن بأحمد فتوح بدلا من محمد حمدي المصاب.

وكان حمدي قد خرج باكيا عقب تعرضه للإصابة في الركبة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر أمام بنين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من المباراة أمام المتأهل من مواجهة كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البنيني على ستاد أدرار بأجادير.

أمم إفريقيا منتخب مصر محمد حمدي
