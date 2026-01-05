مران الأهلي - انتظام طاهر وداري في التدريبات.. والكشف عن موعد مشاركة بن رمضان

انتظم طاهر محمد وأشرف داري في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي ضمن استعدادات الفريق لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر.

ويلعب الأهلي أمام فاركو مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن انتظام طاهر محمد في التدريبات عقب تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها الفترة الأخيرة.

كما شارك المغربي أشرف داري في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي عقب تعافيه من الإصابة.

وكان داري يعاني من إصابة بكدمة في الكاحل خلال الفترة الماضية قبل أن يتعافى تماما من الإصابة.

أما أحمد رمضان فبدأ المشاركة التدريجية في تدريبات الأهلي بعد تحسن حالته.

واشتكى رمضان خلال الفترة الماضية من آلام أسفل الظهر تسببت في غيابه عن التدريبات.

ومن جانبه كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة عن موعد عودة محمد بن رمضان لتدريبات الفريق.

وينتظم بن رمضان في تدريبات الأهلي الأسبوع المقبل الموافق 12 يناير الجاري.

ويأتي ذلك عقب خروج منتخب تونس من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من مالي.

وخاض الأهلي آخر مباراتين من كأس عاصمة مصر باللاعبين الشباب والناشئين.

ويتذيل الأهلي الترتيب برصيد 3 نقاط عقب خوض 4 مباريات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي بينما يصعد أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.