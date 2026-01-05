تقرير: راسبادوري لم يحسم قراره بشأن الانضمام لـ روما

يود جاكومو راسبادوري لاعب أتلتيكو مدريد الانتظار قبل أن يحسم قراره بشأن الانتقال إلى روما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن روما توصل لاتفاق مع نظيره أتلتيكو مدريد لضم راسبادوري على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء حال تحقيق شروط معينة.

ووفقا للشبكة فإن اللاعب الإيطالي يريد إثبات ذاته في الروخيبلانكوس خاصة في بطولة السوبر الإسباني التي ستقام في السعودية.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي قادما من نابولي مقابل 22 مليون يورو.

ولعب المهاجم 15 مباراة مع أتلتيكو مدريد في جميع البطولات وسجل هدفين وصنع 3 آخرين خلال 424 دقيقة.

وشارك راسبادوري حوالي 20 دقيقة في المباراة الأخيرة للفريق ضد ريال سوسييداد وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في الدوري الإسباني.

وسيلاقي أتلتيكو مدريد غريمه ريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني يوم الخميس المقبل.