سكاي: إصابة نيريس قد تبعده عن مواجهة إنتر

تعرض ديفيد نيريس لاعب نابولي لإصابة تهدده بالغياب من مباراة فريقه ضد إنتر.

وكان اللاعب البرازيلي قد تم استبداله في مباراة لاتسيو التي أقيمت الأحد الماضي بسبب الإصابة في الدقيقة 70 ودخل باسكوالي ماتزوكي بدلا منه.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن نيريس تعرض لإصابة في الكاحل ومن المؤكد غيابه عن المباراة المقبلة ضد هيلاس فيرونا.

وسيلعب نابولي ضد هيلاس فيرونا في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري الإيطالي يوم الأربعاء المقبل.

وسيلاقي فريق الجنوب غريمه إنتر في قمة الكالتشيو يوم 11 من الشهر الجاري في الأسبوع الـ 20 من الدوري.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مع البارتينوبي خلال الموسم الجاري، وكان سببا هاما في تتويج فريقه ببطولة السوبر الإيطالي.

وكان نيريس هو الأبرز في الفريق خلال مشوار السوبر الإيطالي إذ أحرز 3 أهداف من أصل 4 سجلهم نابولي.

ويتواجد نابولي في المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 37 نقطة ويبتعد عن إنتر المتصدر بفارق نقطتين.