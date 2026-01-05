سكاي: إصابة نيريس قد تبعده عن مواجهة إنتر

الإثنين، 05 يناير 2026 - 17:42

كتب : FilGoal

هدف ديفيد نيريس - نابولي - ميلان

تعرض ديفيد نيريس لاعب نابولي لإصابة تهدده بالغياب من مباراة فريقه ضد إنتر.

وكان اللاعب البرازيلي قد تم استبداله في مباراة لاتسيو التي أقيمت الأحد الماضي بسبب الإصابة في الدقيقة 70 ودخل باسكوالي ماتزوكي بدلا منه.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن نيريس تعرض لإصابة في الكاحل ومن المؤكد غيابه عن المباراة المقبلة ضد هيلاس فيرونا.

أخبار متعلقة:
سباق الصدارة مستمر.. نابولي يهزم لاتسيو بثنائية في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد سباليتي: لا يوجد حائط صد متحرك في نابولي عكس يوفنتوس كونتي: نابولي غير جاهز ليكون قوة مهمينة على إيطاليا يواصل التوهج.. هويولوند يقود نابولي للفوز على كريمونيزي بثنائية

وسيلعب نابولي ضد هيلاس فيرونا في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري الإيطالي يوم الأربعاء المقبل.

وسيلاقي فريق الجنوب غريمه إنتر في قمة الكالتشيو يوم 11 من الشهر الجاري في الأسبوع الـ 20 من الدوري.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مع البارتينوبي خلال الموسم الجاري، وكان سببا هاما في تتويج فريقه ببطولة السوبر الإيطالي.

وكان نيريس هو الأبرز في الفريق خلال مشوار السوبر الإيطالي إذ أحرز 3 أهداف من أصل 4 سجلهم نابولي.

ويتواجد نابولي في المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 37 نقطة ويبتعد عن إنتر المتصدر بفارق نقطتين.

إنتر نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
تقرير: راسبادوري لم يحسم قراره بشأن الانضمام لـ روما بعد 33 يوما من تعيينه.. سيلتك يعلن إقالة مدربه سكاي: بايرن يثق في تمديد عقد أوباميكانو خلال أيام ليفاندوفسكي: لا أخشى الاعتزال وأستعد لما بعد كرة القدم قائمة برشلونة - عودة أراوخو للمشاركة في السوبر الإسباني ماروتا يؤكد مفاوضات إنتر مع كانسيلو سلسلة الانتصارات توقفت.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ريال سوسييداد للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين
أخر الأخبار
كرة سلة – فوز الأهلي على سبورتنج.. والاتحاد يحسم دربي الإسكندرية 45 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي 46 دقيقة | أمم إفريقيا
الأكبر 46 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حسام حسن: كل المنتخبات قوية.. وهذه رسالتي للجمهور والمحللين 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - شوبير: تدخلت وقت مشادة حسام حسن مع لاعب بنين لتحذير مروان عطية 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – زيزو: كنا نعرف أهمية الفوز على بنين.. ونحارب على لقب البطولة 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520638/سكاي-إصابة-نيريس-قد-تبعده-عن-مواجهة-إنتر