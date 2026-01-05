بعد 33 يوما من تعيينه.. سيلتك يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي سيلتك يوم الاثنين إقالة مدربه الفرنسي ويلفريد نانسي، بعد 33 يوما فقط من تعيينه.

في الثالث من ديسمبر أعلن النادي الاسكتلندي تعيين البالغ من العمر 48 عاما بعقد لمدة عامين ونصف.

وتقدمت إدارة النادي بالشكر لنانسي على جهوده خلال فترة عمله، متمنية له ولعائلته كل التوفيق في المستقبل.

كما أكد النادي أن مساعدين نانسي، كوامي أمبادو، وجول جيجين، وماكسيم شالييه، سيغادرون النادي أيضًا.

وقاد ويلفريد الفريق في 8 مباريات فقط، لم يحقق فيها الفوز سوى في مباراتين.

ولم يسبق لأي مدرب غيره أن يخسر مبارياته الـ4 الأولى مع سيلتك.

وتعاقد نانسي مع سيلتك قادما من نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

فقد فاز نانسي بكأس الدوري الأمريكي وكأس الدوريات وتم اختياره كأفضل مدرب في الدوري الأمريكي في عام 2024.