بعد 33 يوما من تعيينه.. سيلتك يعلن إقالة مدربه

الإثنين، 05 يناير 2026 - 17:38

كتب : FilGoal

مايكل أوليس - بايرن ميونيخ - سيلتك

أعلن نادي سيلتك يوم الاثنين إقالة مدربه الفرنسي ويلفريد نانسي، بعد 33 يوما فقط من تعيينه.

في الثالث من ديسمبر أعلن النادي الاسكتلندي تعيين البالغ من العمر 48 عاما بعقد لمدة عامين ونصف.

وتقدمت إدارة النادي بالشكر لنانسي على جهوده خلال فترة عمله، متمنية له ولعائلته كل التوفيق في المستقبل.

أخبار متعلقة:
سكاي: بايرن يثق في تمديد عقد أوباميكانو خلال أيام رومانو: يوفنتوس يرغب في استعادة كييزا من ليفربول ليفاندوفسكي: لا أخشى الاعتزال وأستعد لما بعد كرة القدم بي بي سي: سيتي يدرس التحرك لضم جيهي هذا الشتاء

كما أكد النادي أن مساعدين نانسي، كوامي أمبادو، وجول جيجين، وماكسيم شالييه، سيغادرون النادي أيضًا.

وقاد ويلفريد الفريق في 8 مباريات فقط، لم يحقق فيها الفوز سوى في مباراتين.

ولم يسبق لأي مدرب غيره أن يخسر مبارياته الـ4 الأولى مع سيلتك.

Image

وتعاقد نانسي مع سيلتك قادما من نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

فقد فاز نانسي بكأس الدوري الأمريكي وكأس الدوريات وتم اختياره كأفضل مدرب في الدوري الأمريكي في عام 2024.

ويلفريد نانسي سيلتك
نرشح لكم
تقرير: راسبادوري لم يحسم قراره بشأن الانضمام لـ روما سكاي: إصابة نيريس قد تبعده عن مواجهة إنتر سكاي: بايرن يثق في تمديد عقد أوباميكانو خلال أيام ليفاندوفسكي: لا أخشى الاعتزال وأستعد لما بعد كرة القدم قائمة برشلونة - عودة أراوخو للمشاركة في السوبر الإسباني ماروتا يؤكد مفاوضات إنتر مع كانسيلو سلسلة الانتصارات توقفت.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ريال سوسييداد للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين
أخر الأخبار
كرة سلة – فوز الأهلي على سبورتنج.. والاتحاد يحسم دربي الإسكندرية 45 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي 46 دقيقة | أمم إفريقيا
الأكبر 46 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حسام حسن: كل المنتخبات قوية.. وهذه رسالتي للجمهور والمحللين 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - شوبير: تدخلت وقت مشادة حسام حسن مع لاعب بنين لتحذير مروان عطية 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – زيزو: كنا نعرف أهمية الفوز على بنين.. ونحارب على لقب البطولة 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520637/بعد-33-يوما-من-تعيينه-سيلتك-يعلن-إقالة-مدربه