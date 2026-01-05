الأهلي يكشف زيارة كأس العالم باستاد التتش

كشف النادي الأهلي عن زيارة لقب كأس العالم للمنتخبات في مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم الإثنين.

ويتواجد كأس العالم في مصر ضمن جولته التي تختتم مساء اليوم.

ونشر الأهلي صورا من جولة كأس العالم في استاد التتش بحضور فابيو كانافارو أسطورة منتخب إيطاليا السابق.

والتقط الجهاز الفني للأهلي بقيادة يس توروب واللاعبين صورة تذكارية مع كأس العالم.

وتنتهي جولة كأس العالم في مصر مساء اليوم الإثنين.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

وسيلعب منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتشارك مصر حاليا في كأس أمم إفريقيا 2025 والمقامة في المغرب.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 كمتصدر لمجموعته التي ضمت جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.