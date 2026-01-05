مباشر أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. جووووووول صلاااااااااح

الإثنين، 05 يناير 2026 - 17:12

كتب : FilGoal

هدف مروان عطية - مصر ضد بنين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل منتخب مصر - إبراهيم عادل أساسي ضد بنين.. وزيزو وعاشور على الدكة أمم إفريقيا - سايس: أوناحي يمر بأصعب اللحظات في مسيرته

ق124 جوووووووووول محمد صلاح

ق120 تسديدة رائعة من إمام عاشور لكن أعلى العارضة

ق115 تراجع مصري وسيطرة من بنين

الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق97 جووووووول ياسر إبراهيم

الشوط الإضافي الأول

إلى الوقت الإضافي

ق 89: صلاح يهدر بطريقة غريبة

ق 82: هدف التعادل عن طريق جوديل دوسو

ق 79: إنذار لحمدي فتحي

ق 70: جووووووووول مروان عطية

ق 64: الشناوي يتألق ويمنع الهدف الأول

ق 63: فرصة من صلاح

ق 59: نزول زيزو وإمام بدلا من تريزيجيه وإبراهيم عادل

ق 56: سقوط تريزيجيه

ق 55: ماذا أهدرت يا ربيعة

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: نزول فتوح بدلا من محمد حمدي

ق 40: سقوط محمد حمدي مصابا

ق 30: تبديل أول بنزول جوديل دوسو بدل من أيجون توسين

ق 29: إنذار لمروان عطية

ق 20: عرضية من حمدي ومتابعة من مرموش والدفاع يبعد الكرة

ق 13: إنذار لرامي ربيعة بسبب لمسة يد

ق 10: ضغط أحمر

ق 8: مرموش يهدر انفرادا مؤكدا

ق 5: سيطرة مصرية

انطلاق المباراة

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية بنين
نرشح لكم
تشكيل أمم إفريقيا – لوكمان يعود أساسيا مع نيجيريا.. ورينيلدو في دفاع الموزمبيق يوم الأهداف الأولى.. رأسية ياسر إبراهيم تعيد التقدم للفراعنة الصاروخ الأول.. مروان عطية يفتتح أهدافه الدولية بقذيفة في مرمى بنين أمم إفريقيا – طبيب منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي أمم إفريقيا - إصابة قوية لـ محمد حمدي أمام بنين واستبداله اضطراريا أمم إفريقيا - صلاح يتخطى حسام حسن ويعادل ثنائي الجيل الذهبي في عدد المشاركات تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو أساسي مع منتخب بنين أمام مصر تشكيل منتخب مصر - إبراهيم عادل أساسي ضد بنين.. وزيزو وعاشور على الدكة
أخر الأخبار
تشكيل أمم إفريقيا – لوكمان يعود أساسيا مع نيجيريا.. ورينيلدو في دفاع الموزمبيق 20 دقيقة | أمم إفريقيا
يوم الأهداف الأولى.. رأسية ياسر إبراهيم تعيد التقدم للفراعنة 22 دقيقة | أمم إفريقيا
رومانو: برشلونة يتقدم بعرض إلى الهلال من أجل كانسيلو 38 دقيقة | ميركاتو
الصاروخ الأول.. مروان عطية يفتتح أهدافه الدولية بقذيفة في مرمى بنين ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا – طبيب منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي ساعة | أمم إفريقيا
طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابات لاعبي الفريق.. وموقف حمزة عبد الكريم وبنشرقي ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - إصابة قوية لـ محمد حمدي أمام بنين واستبداله اضطراريا ساعة | أمم إفريقيا
مران الأهلي - انتظام طاهر وداري في التدريبات.. والكشف عن موعد مشاركة بن رمضان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 مباشر أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. جووووووول صلاااااااااح 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520635/مباشر-أمم-إفريقيا-مصر-1-1-بنين-صلاح-يهدر-بغرابة