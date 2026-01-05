سكاي: بايرن يثق في تمديد عقد أوباميكانو خلال أيام

الإثنين، 05 يناير 2026 - 17:10

كتب : FilGoal

دايو أوباميكانو - بايرن ميونيخ

يثق بايرن ميونيخ في تمديد عقد مدافعه دايوت أوباميكانو، وفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وينتهي عقد المدافع في نهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن النادي الألماني يكثف جهوده لحسم الاتفاق بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

أخبار متعلقة:
رومانو: يوفنتوس يرغب في استعادة كييزا من ليفربول ليفاندوفسكي: لا أخشى الاعتزال وأستعد لما بعد كرة القدم بي بي سي: سيتي يدرس التحرك لضم جيهي هذا الشتاء وست هام يعلن ضم مهاجم لاتسيو

ولم يجدد أوباميكانو تعاقده بعد مع بايرن ميونيخ، مما يفتح الباب أمام رحيله.

ولا يريد بايرن ميونيخ تكرار تجربة ليروي ساني الذي رحل الصيف الماضي في صفقة انتقال حر إلى جالاتا سراي التركي، وفقا لـ بيلد في وقت سابق.

يُذكر أن أندية كبيرة مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات أوباميكانو في حال أصبح لاعبًا حرًا.

وانضم أوباميكانو لصفوف بايرن ميونيخ في 2021 قادما من لايبزج.

وفاز مع الفريق بالدوري الألماني 4 مرات، والسوبر الألماني 3 مرات.

دايوت أوباميكانو بايرن ميونيخ
نرشح لكم
تقرير: راسبادوري لم يحسم قراره بشأن الانضمام لـ روما سكاي: إصابة نيريس قد تبعده عن مواجهة إنتر بعد 33 يوما من تعيينه.. سيلتك يعلن إقالة مدربه ليفاندوفسكي: لا أخشى الاعتزال وأستعد لما بعد كرة القدم قائمة برشلونة - عودة أراوخو للمشاركة في السوبر الإسباني ماروتا يؤكد مفاوضات إنتر مع كانسيلو سلسلة الانتصارات توقفت.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ريال سوسييداد للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين
أخر الأخبار
كرة سلة – فوز الأهلي على سبورتنج.. والاتحاد يحسم دربي الإسكندرية 45 دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا – لوكمان: لا يهمنا من سنواجه في ربع النهائي 45 دقيقة | أمم إفريقيا
الأكبر 46 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مروان عطية: هدفي في بنين جاء بمساعدة زملائي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – توضيح من حسام حسن بشأن فيديو احتفاله أمام جمهور المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - حسام حسن: كل المنتخبات قوية.. وهذه رسالتي للجمهور والمحللين 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - شوبير: تدخلت وقت مشادة حسام حسن مع لاعب بنين لتحذير مروان عطية 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – زيزو: كنا نعرف أهمية الفوز على بنين.. ونحارب على لقب البطولة 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520634/سكاي-بايرن-يثق-في-تمديد-عقد-أوباميكانو-خلال-أيام