سكاي: بايرن يثق في تمديد عقد أوباميكانو خلال أيام

يثق بايرن ميونيخ في تمديد عقد مدافعه دايوت أوباميكانو، وفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وينتهي عقد المدافع في نهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن النادي الألماني يكثف جهوده لحسم الاتفاق بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم يجدد أوباميكانو تعاقده بعد مع بايرن ميونيخ، مما يفتح الباب أمام رحيله.

ولا يريد بايرن ميونيخ تكرار تجربة ليروي ساني الذي رحل الصيف الماضي في صفقة انتقال حر إلى جالاتا سراي التركي، وفقا لـ بيلد في وقت سابق.

يُذكر أن أندية كبيرة مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات أوباميكانو في حال أصبح لاعبًا حرًا.

وانضم أوباميكانو لصفوف بايرن ميونيخ في 2021 قادما من لايبزج.

وفاز مع الفريق بالدوري الألماني 4 مرات، والسوبر الألماني 3 مرات.