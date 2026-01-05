تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو أساسي مع منتخب بنين أمام مصر

يبدأ دوكو دودو في التشكيل الأساسي لمنتخب بنين أمام مصر ضمن منافسات ثمن نهائي أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر أمام بنين ضمن منافسات ثمن نهائي أمم إفريقيا على استاد أردار بمدينة أجادير.

وجاء تشكيل بنين كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيل داندجينو

الدفاع: تميمو أورو - أوليفير فيردون - محمد تيجاني - يوهان روش.

الوسط: دوكو دودو - سيسي دالميدا - إيموران حسان - رودلفو ألوكو.

الهجوم: أيجون توسين - جونيور أولايتان.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث.

فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.