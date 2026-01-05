كرة سلة - ريال مدريد يعلن إقامة مباراته أمام مكابي تل أبيب دون جماهير

أعلن نادي ريال مدريد إقامة مباراته أمام مكابي تل أبيب، في الدوري الأوروبي لكرة السلة، بدون جماهير

ويستضيف ريال مدريد المواجهة يوم الخميس المقبل الساعة العاشرة إلا الربع مساءً.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي اليوم: "تقرر أن تقام المباراة بدون حضور جماهيري، في أعقاب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والذي أعلن أن المباراة عالية الخطورة".

وأكمل النادي الملكي "ريال مدريد يمتثل بالتالي للتوصية التي قدمتها الشرطة الوطنية."

وتابع بيان النادي "سيتم استرداد قيمة التذاكر المشتراة لهذه المباراة فوراً وبشكل تلقائي، دون الحاجة إلى طلب من المشتري".

وأتم "أما في حالة تذاكر الموسم العادي، فسيتم إضافة المبلغ المقابل إلى رصيد تجديد الاشتراك للموسم القادم."