تشكيل منتخب مصر - إبراهيم عادل أساسي ضد بنين.. وزيزو وعاشور على الدكة

الإثنين، 05 يناير 2026 - 16:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم عادل

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بإبراهيم عادل في التشكيل الأساسي أمام بنين.

ويلعب منتخب مصر أمام بنين ضمن منافسات ثمن نهائي أمم إفريقيا.

وتواجد الثنائي إمام عاشور وأحمد زيزو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - محمود "تريزيجيه" - إبراهيم عادل.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاتة - إمام عاشور - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن - محمود صابر - مصطفى محمد - أحمد سيد "زيزو".

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البنيني على ستاد أدرار بأجادير.

