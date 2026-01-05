أمم إفريقيا - سايس: أوناحي يمر بأصعب اللحظات في مسيرته

عبر رومان سايس مدافع المنتخب المغربي عن دعمه الكبير لزميله عز الدين أوناحي، عقب الإصابة التي ستحرمه من استكمال مشوار كأس أمم إفريقيا مع الأسود.

وتأكد غياب عز الدين أوناحي لاعب وسط المغرب عن مباريات منتخب بلاده المتبقية في كأس أمم إفريقيا بسبب الإصابة.

وقال سايس في تصريحات للصحفيين: "لقد مر أوناحي بلحظات صعبة، الأمر معقد عندما يحدث ذلك في هذا النوع من المسابقات التي تكون فيها المباريات متقاربة جدا".

وأضاف "يجب أن نكون إلى جانبه، أعتقد أن هذه من أصعب اللحظات في مسيرته".

وتابع "أوناحي سيتعافى بالتأكيد، وسيتعلم من هذا الموقف ليعود أقوى".

وأتم "من المهم أن نكون بجانبه ونساعده ليبقى معنا حتى النهاية. الأهم هو أن يبقى هنا ويكون بخير، وبعدها سنرى متى سيكون جاهزا".

ووصل أوناحي إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله على عكازين وهو يرتدي واقي للساق قبل لقاء منتخب المغرب بنظيره التنزاني في دور الـ16.

وقال وليد الركراكي مدرب المغرب في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "تعرض أوناحي لإصابة خلال التدريبات. يعاني من تمزق في عضلة السمانة سيمنعه من اللعب خلال كأس أمم إفريقيا".

وأضاف "سيغيب لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع. وهي إصابة كان يعاني منها منذ فترة في جيرونا وقد تجددت".

تأهل منتخب المغرب لدور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما تغلب على تنزانيا بهدف دون رد في دور الـ16.

وفاز منتخب المغرب بفضل نجمه براهيم دياز الذي سجل هدف الانتصار في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وواصل براهيم دياز تألقه في البطولة وسجل للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما سجل في كل مباريات دور المجموعات أمام كل من جزر القمر ومالي وزامبيا.

ليرفع رصيده إلى الهدف الرابع في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

من أجل عز

وبعد الهدف احتفل براهيم دياز برفع القميص رقم 8 الخاص بزميله عز الدين أوناحي الذي تعرض للإصابة وغاب عن المباراة ويقترب أيضا من عدم اللعب مرة أخرى في كأس الأمم الإفريقية الحالية بسبب إصابته.

وظهر عز الدين أوناحي قبل المباراة وهو متكئ على عكاز بسبب عدم قدرته على السير بشكل طبيعي.

مما جعل منتخب المغرب يرفع قميصه دعما له وتضامنا معه قبل انطلاق المباراة.

وبذلك يلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع الكاميرون.