رومانو: يوفنتوس يرغب في استعادة كييزا من ليفربول

كشف فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس، عن خطوة من نادي يوفنتوس للحصول على خدمات فيدريكو كييزا.

وأوضح رومانو عبر حسابه على تويتر: "يوفنتوس يبدي اهتمامه الرسمي بضم فيدريكو كييزا في يناير، من أجل إضافة جناج لقائمة الفريق، وكييزا خيار مفضل للنادي".

وأكمل الصحفي المتخصص في الانتقالات "القرار النهائي يعود إلى ليفربول واللاعب، فالأمر لا يزال في مراحله الأولى.".

وانضم كييزا صاحب الـ28 عاما لصفوف ليفربول في صيف 2024 قادما من يوفنتوس.

بدأ كييزا مسيرته مع نادي فيورنتينا، قبل الانتقال إلى يوفنتوس في صيف 2020 على سبيل الإعارة.

وحصل يوفنتوس على كييزا بشكل نهائي بعد سنتين، قبل أن ينتقل للريدز عام 2024.

ولعب كييزا هذا الموسم 20 مباراة في كافة البطولات مع ليفربول، وسجل خلالهم هدفين وصنع 3.

بدأ الدولي الإيطالي هذا الموسم 3 مباريات بشكل أساسي، فيما شارك في بقية المباريات كبديل.

وتوج كييزا مع يوفنتوس بكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرة.

كما فاز مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

وتوج كييزا مع منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020، فيما شارك دوليا في 51 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف.