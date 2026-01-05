ليفاندوفسكي: لا أخشى الاعتزال وأستعد لما بعد كرة القدم

الإثنين، 05 يناير 2026 - 16:16

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أبدى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة عدم تخوفه من فكرة الاعتزال، مع اقتراب نهاية عقده واستمراره في التفكير بمستقبله بعد كرة القدم.

ويرتبط اسم ليفاندوفسكي بأكثر من ناد خلال الفترة الحالية مع اقتراب نهاية تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لا أخشى نهاية مسيرتي، لأنني بدأت أستعد لها وأجهز لأشياء يمكنني القيام بها بعد كرة القدم".

وأضاف المهاجم البولندي "عندما كنت صغيرا كانت كرة القدم كل حياتي، أما الآن فأدرك أنها جزء مهم من حياتي وليست كل شيء".

وتحدث عن توقيت الاعتزال قائلا: "أشعر أنني قريب من نهاية مسيرتي، ربما بعد عام أو عامين أو ثلاثة، لا أعرف، لكن لا يوجد أي ضغط".

وأوضح "إذا استمعت إلى جسدي وشعرت أن شيئا تغير، سأكون جاهزا لإنهاء مسيرتي".

وعن دوره داخل برشلونة، قال ليفاندوفسكي "النادي طلب مني عند التعاقد نقل الانضباط والخبرة للاعبين الشباب، وأن أشرح لهم أن البقاء في القمة لا يكون لأسابيع قليلة فقط".

وأضاف "في بايرن كانت العقلية مختلفة بسبب الخبرة، لكن في برشلونة وجدت جيلا شابا بثقافة أخرى".

وأتم تصريحاته "بعد التعرف عليهم بدأت أتعلم منهم أيضا، خاصة في طريقة فهمهم لكرة القدم، وأعتقد أنهم في هذا العمر يفهمون اللعبة أفضل مما كنا نفعل نحن".

وسجل ليفاندوفسكي 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 19 مشاركة، لكنه بدأ أساسيا في 11 مباريات فقط من أصل 25 خاضها الفريق، فيما غاب عن 4 مباريات بسبب الإصابة.

وأوضحت التقارير أن أي تجديد محتمل سيكون مشروطا بتقليص دور اللاعب داخل الملعب وخفض راتبه، وهي شروط قد يقبل بها ليفاندوفسكي نظرا لاستقراره في كتالونيا، على أن يتوقف الأمر على حجم التخفيض في الدور والأجر.

وفي المقابل، يملك المهاجم المخضرم خيارات أخرى، أبرزها اهتمام من ميلان لضمه في تجربة أخيرة بالدوري الإيطالي، إلى جانب عروض من الدوري الأمريكي يتقدمها نادي شيكاغو فاير، فيما أبدت أندية سعودية اهتماما به في فترات سابقة دون أن يكون اللاعب متحمسا للانتقال إلى الشرق الأوسط.

