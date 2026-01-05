بي بي سي: سيتي يدرس التحرك لضم جيهي هذا الشتاء

الإثنين، 05 يناير 2026 - 15:57

كتب : FilGoal

مارك جيهي - لاعب كريستال بالاس

يدرس مانشستر سيتي التحرك للتعاقد مع مارك جيهي قائد كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وينتهي عقد جيهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري، وكان قريبا للغاية من الانتقال إلى ليفربول في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن سيتي يفكر في ذلك في ظل الإصابات التي تعرض لها روبن دياز ويوشكو جفارديول مؤخرا.

وأضاف التقرير أن إدارة سيتي لم تتخذ إلى الآن قرارًا نهائيًا بشأن التقدم بعرض رسمي لكريستال بالاس.

ولفت التقرير إلى أن وتيرة الاهتمام بالمدافع الإنجليزي تسارعت مؤخرًا في مانشستر سيتي.

ويحظى جيهي باهتمام أندية كبرى أخرى، أبرزها ليفربول وبايرن ميونيخ.

وانضم جيهي إلى كريستال بالاس قادمًا من تشيلسي في صيف 2021 مقابل نحو 23 مليون يورو.

وشارك في 151 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاس، سجل خلالهم 8 أهداف.

أما مع منتخب إنجلترا فقد شارك جيهي في 26 مباراة.

