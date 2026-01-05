مصدر مقرب من الكوكي لـ في الجول: الاتحاد التونسي تواصل مع المدرب لقيادة المنتخب خلفا للطرابلسي

الإثنين، 05 يناير 2026 - 15:10

كتب : عمرو نبيل

نبيل الكوكي مدرب النادي المصري

كشف مصدر مقرب من نبيل الكوكي مدرب المصري عن وجود تواصل من الاتحاد التونسي لكرة القدم مع المدرب لتولي تدريب المنتخب.

وكان الاتحاد التونسي قد أعلن رحيل سامي الطرابلسي عن تدريب الفريق عقب توديع بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الاتحاد التونسي تفاوض مع نبيل الكوكي للاستفسار عن إمكانية تدريبه للمنتخب خلفا لسامي الطرابلسي ولكنه أبلغهم بسعادته في المصري وشعوره بالراحة في التعامل مع كامل أبو علي وبأنه لن يترك الفريق حاليا".

وخسرت تونس بركلات الترجيح من مالي لتودع أمم إفريقيا من دور الـ 16.

ويتولى الكوكي تدريب المصري منذ بداية الموسم الحالي.

وقاد الكوكي المصري حتى الآن في 20 مباراة وحقق الفريق خلالها الفوز في 11 وتعادل في 7 وخسر مباراتين.

ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل صدارة مجموعته في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

