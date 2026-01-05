خبر في الجول - إصابة محمد شريف بجزع في رباط الركبة.. والكشف عن مدة الغياب المتوقعة

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

تعرض محمد شريف مهاجم فريق الأهلي للإصابة في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو يوم 10 يناير الجاري ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وعلم FilGoal.com أن محمد شريف يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة وخضع لفحوصات طبية.

ويغيب محمد شريف عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام.

وخاض شريف 14 مباراة منذ عودته إلى الأهلي هذا الموسم وساهم في 4 أهداف.

إذ سجل شريف 3 أهداف وصنع هدفا واحد.

ورحل محمد شريف عن الأهلي قبل موسمين وانضم إلى الخليج السعودي قبل أن يعود مجددا إلى الأهلي.

المهاجم الدولي صاحب الـ 29 عاما خاض بقميص الخليج 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 9 وصنع 2.

وسبق لشريف ارتداء قميصي وادي دجلة وإنبي.