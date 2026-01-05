وست هام يعلن ضم مهاجم لاتسيو

أعلن نادي وست هام الإنجليزي يوم الاثنين ضم الأرجنتيني تاتي كاستانيوس قادما من لاتسيو الإيطالي.

ويسعى وست هام لتعزيز هجومه في سوق الانتقالات الشتوية بعد إعارة الألماني نيكلاس فولكروج صوب ميلان الإيطالي.

البالغ من العمر 27 عامًا وقع على عقد يمتد لأربع سنوات ونصف، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وقال كاستيانوس لموقع ناديه الجديد: "أنا سعيد جدًا، لأن هذا التحدي مهم للغاية بالنسبة لي على الصعيد الشخصي. جئت من أجل المساهمة ومساعدة الفريق قدر الإمكان".

وأضاف "كل مباراة هي معركة، وأنا هنا لأقدم هذه الروح والطاقة القتالية في كل لقاء".

وأكمل "أتمنى أن أقدم كل ما لدي للجماهير. لطالما دافعت عن ألوان أي فريق لعبت له بأقصى درجات المسؤولية، وأعدهم بأنني سأبذل كل ما في وسعي للدفاع عن هذا القميص وتحقيق أهدافنا يومًا بعد يوم، فهذا هو الأهم".

ولم يذكر وست هام قيمة الصفقة، لكن سكاي سبورتس وست هام ذكرت أنه سيضم مهاجم النسور الإيطالية مقابل 29 مليون يورو.

سيرتدي تاتي القميص رقم 11 مع وست هام.

ومن المنتظر ظهوره في مواجهة الثلاثاء أمام نوتنجهام فورست على ملعب لندن.

وسجل تاتي هدفين وصنع 3 في 11 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

وفي الموسم الماضي، أحرز 14 هدفًا مع لاتسيو، الذي أنهى الدوري الإيطالي في المركز السابع وبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وشارك في مباراتين دوليتين مع منتخب بلاده.

ويحتل وست هام المركز الـ 18 بعد انتصاف الموسم برصيد 14 نقطة.

ويعد وست هام رابع أضعف هجوم في الدوري الإنجليزي بتسجيل 21 هدفا فقط.