وست هام يعلن ضم مهاجم لاتسيو

الإثنين، 05 يناير 2026 - 14:51

كتب : FilGoal

تاتي كاستانيوس

أعلن نادي وست هام الإنجليزي يوم الاثنين ضم الأرجنتيني تاتي كاستانيوس قادما من لاتسيو الإيطالي.

ويسعى وست هام لتعزيز هجومه في سوق الانتقالات الشتوية بعد إعارة الألماني نيكلاس فولكروج صوب ميلان الإيطالي.

البالغ من العمر 27 عامًا وقع على عقد يمتد لأربع سنوات ونصف، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - عودة أراوخو للمشاركة في السوبر الإسباني "حتى البابا لم يستطع إنقاذه".. التكتيك الذي أطاح بـ أموريم من مانشستر يونايتد ماروتا يؤكد مفاوضات إنتر مع كانسيلو مانشستر يونايتد يعلن إقالة روبن أموريم.. وفليتشر مدرب مؤقت

وقال كاستيانوس لموقع ناديه الجديد: "أنا سعيد جدًا، لأن هذا التحدي مهم للغاية بالنسبة لي على الصعيد الشخصي. جئت من أجل المساهمة ومساعدة الفريق قدر الإمكان".

وأضاف "كل مباراة هي معركة، وأنا هنا لأقدم هذه الروح والطاقة القتالية في كل لقاء".

وأكمل "أتمنى أن أقدم كل ما لدي للجماهير. لطالما دافعت عن ألوان أي فريق لعبت له بأقصى درجات المسؤولية، وأعدهم بأنني سأبذل كل ما في وسعي للدفاع عن هذا القميص وتحقيق أهدافنا يومًا بعد يوم، فهذا هو الأهم".

ولم يذكر وست هام قيمة الصفقة، لكن سكاي سبورتس وست هام ذكرت أنه سيضم مهاجم النسور الإيطالية مقابل 29 مليون يورو.

سيرتدي تاتي القميص رقم 11 مع وست هام.

ومن المنتظر ظهوره في مواجهة الثلاثاء أمام نوتنجهام فورست على ملعب لندن.

وسجل تاتي هدفين وصنع 3 في 11 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

وفي الموسم الماضي، أحرز 14 هدفًا مع لاتسيو، الذي أنهى الدوري الإيطالي في المركز السابع وبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وشارك في مباراتين دوليتين مع منتخب بلاده.

ويحتل وست هام المركز الـ 18 بعد انتصاف الموسم برصيد 14 نقطة.

ويعد وست هام رابع أضعف هجوم في الدوري الإنجليزي بتسجيل 21 هدفا فقط.

تاتي كاستانيوس وست هام يونايتد لاتسيو
نرشح لكم
رومانو: يوفنتوس يرغب في استعادة كييزا من ليفربول بي بي سي: سيتي يدرس التحرك لضم جيهي هذا الشتاء خبر في الجول - الأهلي مهتم بضم محمد الأمين رمضاوي خبر في الجول - المصري يتفق مبدئيا مع الفلسطيني عميد صوافطة لضمه في يناير الرياضية: روما يوضح موقفه من عودة سعود عبد الحميد إلى السعودية الشرق الأوسط: الهلال يوافق على بيع البليهي إلى الشباب تقرير: جالاتاسراي ينافس يوفنتوس ويقدم عرضا لاستعارة فراتيزي العربي القطري يعلن ضم إيكامبي لتعويض النعيمات
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - صلاح يتخطى حسام حسن ويعادل ثنائي الجيل الذهبي في عدد المشاركات 14 دقيقة | أمم إفريقيا
سكاي: إصابة نيريس قد تبعده عن مواجهة إنتر 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 33 يوما من تعيينه.. سيلتك يعلن إقالة مدربه 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف زيارة كأس العالم باستاد التتش 40 دقيقة | في المونديال
مباشر أمم إفريقيا – مصر (0)-(0) بنين.. انفراد ضائع من مرموش 59 دقيقة | أمم إفريقيا
سكاي: بايرن يثق في تمديد عقد أوباميكانو خلال أيام ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو أساسي مع منتخب بنين أمام مصر ساعة | أمم إفريقيا
كرة سلة - ريال مدريد يعلن إقامة مباراته أمام مكابي تل أبيب دون جماهير ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 رفقا بـ الشوالي 4 أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. الرحيل عن أجادير بعد دور الثمانية
/articles/520624/وست-هام-يعلن-ضم-مهاجم-لاتسيو