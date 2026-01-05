أمم إفريقيا - تأكد غياب أوناحي عن باقي مباريات البطولة

الإثنين، 05 يناير 2026 - 14:33

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي - المغرب

تأكد غياب عز الدين أوناحي لاعب وسط المغرب عن مباريات منتخب بلاده المتبقية في كأس أمم إفريقيا بسبب الإصابة.

ووصل أوناحي إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله على عكازين وهو يرتدي واقي للساق قبل لقاء منتخب المغرب بنظيره التنزاني في دور الـ16.

وقال وليد الركراكي مدرب المغرب في تصريحات للصحفيين: "تعرض أوناحي لإصابة خلال التدريبات. يعاني من تمزق في عضلة السمانة سيمنعه من اللعب خلال كأس أمم إفريقيا".

وأضاف "سيغيب لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع. وهي إصابة كان يعاني منها منذ فترة في جيرونا وقد تجددت".

تأهل منتخب المغرب لدور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما تغلب على تنزانيا بهدف دون رد في دور الـ16.

وفاز منتخب المغرب بفضل نجمه براهيم دياز الذي سجل هدف الانتصار في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وواصل براهيم دياز تألقه في البطولة وسجل للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما سجل في كل مباريات دور المجموعات أمام كل من جزر القمر ومالي وزامبيا.

ليرفع رصيده إلى الهدف الرابع في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

من أجل عز

وبعد الهدف احتفل براهيم دياز برفع القميص رقم 8 الخاص بزميله عز الدين أوناحي الذي تعرض للإصابة وغاب عن المباراة ويقترب أيضا من عدم اللعب مرة أخرى في كأس الأمم الإفريقية الحالية بسبب إصابته.

وظهر عز الدين أوناحي قبل المباراة وهو متكئ على عكاز بسبب عدم قدرته على السير بشكل طبيعي.

مما جعل منتخب المغرب يرفع قميصه دعما له وتضامنا معه قبل انطلاق المباراة.

وبذلك يلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع الكاميرون.

