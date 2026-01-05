أمم إفريقيا - مؤتمر باكامبو: معنوياتنا مرتفعة قبل مواجهة الجزائر.. وهذه فرصة لإظهار جودتنا

يرى سيدريك باكامبو لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية أن لاعبي الفريق جاهزون لمواجهة الجزائر.

ويلتقي المنتخب الجزائري أمام الكونغو الديمقراطية في تمام السادسة مساء غدا الثلاثاء، في الدور ثمن النهائي على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط.

وقال سيدريك باكامبو في المؤتمر الصحفي: "المباراة ضد الجزائر ستكون فرصة لمنتخب الكونغو الديمقراطية لإظهار قيمته وجودته".

وتابع "نتمنى استمرار تحسن مستوانا غدا والتطور ضد المنتخبات القوية".

وشدد "مستعدون بشكل جيد لمواجهة الجزائر ومعنويات اللاعبين مرتفعة قبل المواجهة".

واختتم باكامبو تصريحاته "لا نركز فيما يقال عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتركيزنا فقط على مواجهة الجزائر".

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في ربع النهائي، أمام الفائز من مواجهة نيجيريا أمام موزمبيق.

واحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، فيما حل منتخب الكونغو ثانيا في المجموعة الرابعة بـ 7 نقاط بالتساوي مع السنغال ولكن فارق الأهداف رجح كفة أسود التيرانجا.