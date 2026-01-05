أمم إفريقيا - الركراكي: براهيم دياز هو أكثر لاعب أتعامل معه بصرامة

الإثنين، 05 يناير 2026 - 13:59

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - براهيم دياز

أوضح وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب أنه يتعامل بصرامة مع براهيم دياز نجم الفريق رغم كل التألق الذي ظهر به في كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب المغرب لدور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما تغلب على تنزانيا بهدف دون رد في دور الـ16 سجله نجم ريال مدريد.

وقال الركراكي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "عندما نرى إحصائيات دياز مع المنتخب المغربي، ندرك أنه لاعب فعال، وبالمناسبة، صراعي الدائم مع براهيم، وأظن أنه جاء للاحتفال بالهدف معي لأنه يعلم أنني الأكثر قسوة معه".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - منتخب مصر بزيه الأساسي أمام بنين أمم فريقيا - مؤتمر لاعب الجزائر: نسعى للتتويج باللقب مجددا.. وكل الفرق متوازنة أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الجزائر: دور المجموعات أصبح من الماضي.. و4 مميزات لمنتخب الكونغو أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب

وأضاف "أكثر لاعب أتعامل معه بصرامة في الفريق هو براهيم، لأنني أعرف ما يمكنه إعطاؤه لنا، وأعرف أنه قادر على تقديم الأفضل".

وأكمل "على سبيل المثال، تسجيله للهدف أمر جيد، لكن هناك الكثير من الأشياء التي قام بها لست راضيا عنها، لأنه يملك الأفضل".

وتابع "في أي لحظة يمكنه صنع الفارق. واجبنا وضعه في أحسن الظروف ليفك لنا الشفرات في هذا النوع من المباريات، وهذا ما فعله".

وأكمل "بدأ دياز يستوعب أنه حين يكون قريبا من منطقة الجزاء، يبرز موهبته أكثر، بينما ابتعاده عن المرمى يضعنا في خطر لأنه يفقد كرات بسبب المخاطرة".

وفاز منتخب المغرب بفضل نجمه براهيم دياز الذي سجل هدف الانتصار في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وواصل براهيم دياز تألقه في البطولة وسجل للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما سجل في كل مباريات دور المجموعات أمام كل من جزر القمر ومالي وزامبيا.

ليرفع رصيده إلى الهدف الرابع في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

وبذلك يلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع الكاميرون.

المغرب وليد الركراكي براهيم دياز
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد بنين تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو أساسي مع منتخب بنين أمام مصر تشكيل منتخب مصر - إبراهيم عادل أساسي ضد بنين.. وزيزو وعاشور على الدكة أمم إفريقيا - سايس: أوناحي يمر بأصعب اللحظات في مسيرته أمم إفريقيا - تأكد غياب أوناحي عن باقي مباريات البطولة أمم إفريقيا - مؤتمر باكامبو: معنوياتنا مرتفعة قبل مواجهة الجزائر.. وهذه فرصة لإظهار جودتنا أمم إفريقيا - مؤتمر ديسابر: سنقدم كل شيء أمام الجزائر.. ونسعى لتطبيق خطتنا أمم إفريقيا - منتخب مصر بزيه الأساسي أمام بنين
أخر الأخبار
الأهلي يكشف زيارة كأس العالم باستاد التتش 4 دقيقة | في المونديال
مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد بنين 23 دقيقة | أمم إفريقيا
سكاي: بايرن يثق في تمديد عقد أوباميكانو خلال أيام 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو أساسي مع منتخب بنين أمام مصر 25 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة سلة - ريال مدريد يعلن إقامة مباراته أمام مكابي تل أبيب دون جماهير 32 دقيقة | كرة سلة
تشكيل منتخب مصر - إبراهيم عادل أساسي ضد بنين.. وزيزو وعاشور على الدكة 54 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - سايس: أوناحي يمر بأصعب اللحظات في مسيرته ساعة | أمم إفريقيا
رومانو: يوفنتوس يرغب في استعادة كييزا من ليفربول ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 رفقا بـ الشوالي 4 أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. الرحيل عن أجادير بعد دور الثمانية
/articles/520619/أمم-إفريقيا-الركراكي-براهيم-دياز-هو-أكثر-لاعب-أتعامل-معه-بصرامة