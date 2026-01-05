أمم إفريقيا - الركراكي: براهيم دياز هو أكثر لاعب أتعامل معه بصرامة

أوضح وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب أنه يتعامل بصرامة مع براهيم دياز نجم الفريق رغم كل التألق الذي ظهر به في كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب المغرب لدور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما تغلب على تنزانيا بهدف دون رد في دور الـ16 سجله نجم ريال مدريد.

وقال الركراكي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "عندما نرى إحصائيات دياز مع المنتخب المغربي، ندرك أنه لاعب فعال، وبالمناسبة، صراعي الدائم مع براهيم، وأظن أنه جاء للاحتفال بالهدف معي لأنه يعلم أنني الأكثر قسوة معه".

وأضاف "أكثر لاعب أتعامل معه بصرامة في الفريق هو براهيم، لأنني أعرف ما يمكنه إعطاؤه لنا، وأعرف أنه قادر على تقديم الأفضل".

وأكمل "على سبيل المثال، تسجيله للهدف أمر جيد، لكن هناك الكثير من الأشياء التي قام بها لست راضيا عنها، لأنه يملك الأفضل".

وتابع "في أي لحظة يمكنه صنع الفارق. واجبنا وضعه في أحسن الظروف ليفك لنا الشفرات في هذا النوع من المباريات، وهذا ما فعله".

وأكمل "بدأ دياز يستوعب أنه حين يكون قريبا من منطقة الجزاء، يبرز موهبته أكثر، بينما ابتعاده عن المرمى يضعنا في خطر لأنه يفقد كرات بسبب المخاطرة".

وفاز منتخب المغرب بفضل نجمه براهيم دياز الذي سجل هدف الانتصار في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وواصل براهيم دياز تألقه في البطولة وسجل للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما سجل في كل مباريات دور المجموعات أمام كل من جزر القمر ومالي وزامبيا.

ليرفع رصيده إلى الهدف الرابع في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

وبذلك يلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع الكاميرون.

