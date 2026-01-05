أمم إفريقيا - مؤتمر ديسابر: سنقدم كل شيء أمام الجزائر.. ونسعى لتطبيق خطتنا

يؤمن سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية بقدرات لاعبيه أمام منتخب الجزائر.

ويلتقي المنتخب الجزائري أمام الكونغو الديمقراطية في تمام السادسة مساء غدا الثلاثاء، في الدور ثمن النهائي على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط.

وقال سباستيان ديسابر المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "حصلنا على راحة 5 أيام ساعدتنا على التعافي والتحضير لمواجهة الجزائر في مرحلة جديدة خلال مواجهات أمم إفريقيا".

وشدد "نلعب ضد منتخب قوي ونأمل في التطور ولدينا خبرة في إدارة مثل هذه المباريات ونعلم كيف نتعامل مع الضغوط".

وبسؤاله عن تألق رياض محرز أجاب "نركز على طريقنا وأسلوب لعبنا ولدينا خطة نسعى لتطبيقها على أرض الملعب غدا".

وأضاف "سنقدم كل شيء ممكن في مواجهة الجزائر لحسم تواجدنا في ربع النهائي".

وأوضح ديسابر "لدينا الأسلحة اللازمة لتجاوز تلك المرحلة من البطولة وهدفنا التأهل أمام الجزائر".

وواصل "أعمل في إفريقيا منذ 15 عاما وسعيد بتطور الملاعب، وسعيد بترك الفرصة في الكونغو الديمقراطية للمدرب لتطبيق أفكاره وتطوير الفريق بدلا من تغييره كل فترة".

واختتم ديسابر تصريحاته "هناك الكثير من المميزات في منتخب الجزائر ولديهم لاعبون مميزون وهم فريق جيد جدا ويمكنهم تغيير نظام اللعب".

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في ربع النهائي، أمام الفائز من مواجهة نيجيريا أمام موزمبيق.

واحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، فيما حل منتخب الكونغو ثانيا في المجموعة الرابعة بـ 7 نقاط بالتساوي مع السنغال ولكن فارق الأهداف رجح كفة أسود التيرانجا.

