إنزاجي يتحدث عن مستقبل مهاجم الهلال

تحدث الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب فريق الهلال مستقبل مهاجمه عبد الله الحمدان الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق.

في الأيام الماضية، كثف نادي الدرعية محاولاته من أجل التعاقد مع عبد الله الحمدان، مهاجم فريق الهلال بالتزامن مع تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الأزرق، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وقال إنزاجي في تصريحات للصحفيين: "الحمدان لاعب مهم في صفوف الهلال، لا أعرف شيئًا عن مفاوضات تخصه".

وأضاف "عبد الله الحمدان يتدرب معنا بشكل مميز وأنا سعيد بوجوده في الفريق".

وكانت الجريدة السعودية قد أشارت قبل شهر أن الدرعية الذي يلعب في دوري القسم الثاني يرغب في تعزيز صفوفه بالحمدان، لكن العرض لا يتوافق مع رغبة اللاعب الذي يريد البقاء في فريق كبير بالدوري السعودي.

وذلك من أجل الاحتفاظ بمقعده الدولي في المنتخب السعودي حتى مونديال 2026.

وبعد تعثر مفاوضات التجديد بين الهلال واللاعب، بسبب الخلافات المالية بين الطرفين، تحرك الدرعية بشكل أكبر من أجل التعاقد معه، حسب التقرير.

وينتهي عقد الحمدان مع الهلال في يناير الجاري، ما يمنح النادي الذي يريد التوقيع معه إمكانية تسجيله ضمن القائمة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن الدرعية أحد أكبر المرشحين للتأهل للدوري السعودي الممتاز الموسم المقبل.

ويدخل في سباق التعاقد مع الحمدان النصر، في ظل ترحيب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بضمه إلى صفوف الأصفر.

يُذكر أنَّ الحمدان انتقل إلى الهلال قادمًا من الشباب بعقد يمتد لخمسة مواسم بعد تجربة احترافية قصيرة في إسبانيا.