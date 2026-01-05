ماروتا يؤكد مفاوضات إنتر مع كانسيلو

أكد جوسيبي ماروتا رئيس نادي إنتر مفاوضات ناديه مع الهلال السعودي بشأن ضم جواو كانسيلو.

وارتبط اسم كانسيلو خلال الفترة الأخيرة بالانضمام إلى إنتر من الهلال السعودي.

وكشف ماروتا عن إمكانية إدخال تبادل لاعبين ضمن الصفقة، مشددا في الوقت نفسه على عدم وصول أي عرض رسمي للتعاقد مع دافيدي فراتيسي.

وتحدث رئيس إنتر في تصريحات لقناة DAZN قائلا: "الفريق لا يملك حاجة ملحة للتعاقدات، خاصة مع قلة الفرص المناسبة، لكن إصابة دومفريس لعدة أشهر دفعت الإدارة لدراسة تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب يملك نفس الجودة".

وكشف ماروتا "فرصة كانسيلو مطروحة حاليا ويتم بحثها، والمفاوضات ما زالت في مرحلة أولى وستتضح الصورة خلال الأيام المقبلة".

وأوضح "عقد كانسيلو مرتفع ولا يمكن لأي ناد إيطالي تحمله بالكامل، والهلال يبحث عن مدافع، وهو ما قد يدخل ضمن تفاصيل التفاوض حال الوصول إلى مرحلة أكثر جدية".

ونفى رئيس إنتر وجود مفاوضات متقدمة مع جالاتا سراي بشأن فراتيسي، مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن.

وأشار ماروتا إلى أن السياسة العامة تقضي بدراسة أي طلب في حال أبدى اللاعب رغبته في الرحيل، وهو ما لا ينطبق على فراتيسي حاليا.