ماروتا يؤكد مفاوضات إنتر مع كانسيلو

الإثنين، 05 يناير 2026 - 13:45

كتب : FilGoal

كانسيلو - الهلال ضد اتحاد جدة

أكد جوسيبي ماروتا رئيس نادي إنتر مفاوضات ناديه مع الهلال السعودي بشأن ضم جواو كانسيلو.

أخبار متعلقة:
كيفو: لا أفضل الحديث عن ضم كانسيلو تقرير: إنتر ينتظر موافقة كانسيلو للانضمام إليه مجددا تقرير: 3 أندية ترغب في ضم كانسيلو خلال يناير سبورت: برشلونة تواصل مع كانسيلو لضمه في يناير

وارتبط اسم كانسيلو خلال الفترة الأخيرة بالانضمام إلى إنتر من الهلال السعودي.

وكشف ماروتا عن إمكانية إدخال تبادل لاعبين ضمن الصفقة، مشددا في الوقت نفسه على عدم وصول أي عرض رسمي للتعاقد مع دافيدي فراتيسي.

وتحدث رئيس إنتر في تصريحات لقناة DAZN قائلا: "الفريق لا يملك حاجة ملحة للتعاقدات، خاصة مع قلة الفرص المناسبة، لكن إصابة دومفريس لعدة أشهر دفعت الإدارة لدراسة تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب يملك نفس الجودة".

وكشف ماروتا "فرصة كانسيلو مطروحة حاليا ويتم بحثها، والمفاوضات ما زالت في مرحلة أولى وستتضح الصورة خلال الأيام المقبلة".

وأوضح "عقد كانسيلو مرتفع ولا يمكن لأي ناد إيطالي تحمله بالكامل، والهلال يبحث عن مدافع، وهو ما قد يدخل ضمن تفاصيل التفاوض حال الوصول إلى مرحلة أكثر جدية".

ونفى رئيس إنتر وجود مفاوضات متقدمة مع جالاتا سراي بشأن فراتيسي، مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن.

وأشار ماروتا إلى أن السياسة العامة تقضي بدراسة أي طلب في حال أبدى اللاعب رغبته في الرحيل، وهو ما لا ينطبق على فراتيسي حاليا.

إنتر الهلال كانسيلو
نرشح لكم
سكاي: إصابة نيريس قد تبعده عن مواجهة إنتر بعد 33 يوما من تعيينه.. سيلتك يعلن إقالة مدربه سكاي: بايرن يثق في تمديد عقد أوباميكانو خلال أيام ليفاندوفسكي: لا أخشى الاعتزال وأستعد لما بعد كرة القدم قائمة برشلونة - عودة أراوخو للمشاركة في السوبر الإسباني سلسلة الانتصارات توقفت.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ريال سوسييداد للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين ريندرز: كان يجب علينا حسم مباراة تشيلسي مبكرا
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر - المصري يؤمن الصدارة بثنائية في سموحة 18 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - صلاح يتخطى حسام حسن ويعادل ثنائي الجيل الذهبي في عدد المشاركات 41 دقيقة | أمم إفريقيا
سكاي: إصابة نيريس قد تبعده عن مواجهة إنتر 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 33 يوما من تعيينه.. سيلتك يعلن إقالة مدربه 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف زيارة كأس العالم باستاد التتش ساعة | في المونديال
مباشر أمم إفريقيا – مصر (0)-(0) بنين.. تبديل أول ساعة | أمم إفريقيا
سكاي: بايرن يثق في تمديد عقد أوباميكانو خلال أيام ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو أساسي مع منتخب بنين أمام مصر ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 رفقا بـ الشوالي 4 أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. الرحيل عن أجادير بعد دور الثمانية
/articles/520615/ماروتا-يؤكد-مفاوضات-إنتر-مع-كانسيلو