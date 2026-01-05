أمم فريقيا - مؤتمر لاعب الجزائر: نسعى للتتويج باللقب مجددا.. وكل الفرق متوازنة

أثنى إسماعيل بن ناصر لاعب المنتخب الجزائري، على منافسه منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويلتقي المنتخب الجزائري أمام الكونغو الديمقراطية في تمام السادسة مساء غدا الثلاثاء، في الدور ثمن النهائي على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط.

وقال بن ناصر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "منافسنا الكونغو فريق قوي، ومن المهم أن نظهر إمكانياتنا ونحن قادرون على ذلك".

وأكمل "يجب أن نتحلى بالعقلية اللازمة والمناسبة في الملعب، ونحن قادرون على تحقيقه ونتطلع إلى خوض مباراة الغد والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في البطولة".

كما عدد مميزات زميله الشاب إبراهيم مازا "لاعب شاب وموهوب ويضيف للفريق داخل وخارج الملعب، وأتمنى أن يساهم في أن نفوز بالمباريات، هو يكتسب خبرة ونضج من خلال المشاركة في تلك البطولة".

وعبر نجم وسط الجزائر عن رغبته في التتويج بلقب كأس الأمم مجددا "فزنا بلقب كأس إفريقيا 2019، ونسعى للتتويج بلقب آخر، وسنبذل كل جهدنا للوصول إلى أبعد مرحلة".

وتوج إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، ليساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في التاريخ.

وأكمل "هذه البطولة تنافسية وكل الفرق متوازنة، وهناك الكثير من الفرق التي تستطيع الوصول حتى النهاية، وكل المنتخبات التي خرجت، ودعت البطولة بفارق أهداف قليل".

وأضاف "الفرق التي كانت مرشحة للمرور لديها مشاكل في المباريات من منافسيها، وعلينا أن نتمتع بالمرونة من أجل الفوز أمام الكونغو".

وتحدث بن ناصر عن قائد المنتخب رياض محرز "رياض قائد ومثال يحتذى به، ويظهر ذلك لجميع اللاعبين في الملعب، أنا سعيد بأن ألعب إلى جانبه، وآمل أن يستمر في مساعدة الفريق كما يفعل دائما".

وأتم "لست كبيرا في السن ولكني أحد أقدم اللاعبين في المنتخب، أحاول أن أنقل للاعبين أهمية اللعب للمنتخب الوطني، والجيل الجديد الشاب يحترمون ذوي الخبرة ويعملون بجد، لذلك يمكننا أن نحقق إنجازات كبيرة، ونحن بحاجة لجميع اللاعبين".

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في ربع النهائي، أمام الفائز من مواجهة نيجيريا أمام موزمبيق.

واحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، فيما حل منتخب الكونغو ثانيا في المجموعة الرابعة بـ 7 نقاط بالتساوي مع السنغال ولكن فارق الأهداف رجح كفة أسود التيرانجا.