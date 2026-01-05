أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الجزائر: دور المجموعات أصبح من الماضي.. و4 مميزات لمنتخب الكونغو

يرى فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، أن مباراة الكونغو الديمقراطية ستكون انطلاقة للخضر.

ويلتقي المنتخب الجزائري أمام الكونغو الديمقراطية في تمام السادسة مساء غدا الثلاثاء، في الدور ثمن النهائي على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط.

وقال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنخوض مباراة مهمة ونتمنى التأهل، ولدينا رغبة في البقاء بالرباط، ستكون مواجهة قوية وخصم صعب لديه الكثير من النقاط الإيجابية".

وأكمل المدرب الكرواتي البوسني "نحن سعداء بما قدمناه في دور المجموعات ولكنه أصبح من الماضي، والآن سنواجه خصما قويا، أفكر فقط في هذه المباراة وبعدها نرى ما سيحدث، ولا أفكر في الخطوة المقبل."

وأضاف "مباراة الكونغو ستكون انطلاقة، كل مباراة هي بمثابة نقطة انطلاق، والأهم أننا نتمتع بالإيجابية والثقة".

وعدد مدرب الجزائر مميزات منتخب الكونغو "فريق مميز في كل مراحل اللعب، ويلعبون بخطوط متلاحمة، ولا يستسلمون طوال الـ90 دقيقة، ونرى تأثير عمل المدرب، وأهنأهم على ما وصلوا إليه، هم استطاعوا أن يحققوا نتائج إيجابية حتى في التصفيات، ومعتادين على مواجهة خصوم كبار، ولكن علينا أن نركز على أنفسنا ونفرض طريقتنا، ولا نترك لهم الميدان".

وتابع "حللنا لاعبو الكونغو ومستواهم الفردي، ولكن أعتقد أن فريقي سيتصرف بشكل جيد. أحترم اللاعبين ومستواهم الفردي ولكني أفكر في الفريق ككل، وسأحاول أن يكون فريقي أفضل كمجموعة وكفريق".

كما أعلن المدرب الجزائري عودة جوان حجام ظهير أيسر الخضر، إلى ناديه السويسري يونج بويز بسبب الإصابة "حاول استعادة لاعبنا، ولكن لم ننجح وسيعود إلى ناديه".

وأتم حديثه عن تنظيم المغرب للبطولة "رغم الأمطار الغزيرة إلا أن البنية التحتية في المغرب كانت ممتازة، وكانوا على قدر التوقعات وليست هناك أشياء سلبية لأتحدث عنها".

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في ربع النهائي، أمام الفائز من مواجهة نيجيريا أمام موزمبيق.

واحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، فيما حل منتخب الكونغو ثانيا في المجموعة الرابعة بـ 7 نقاط بالتساوي مع السنغال ولكن فارق الأهداف رجح كفة أسود التيرانجا.