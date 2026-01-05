خبر في الجول - كأس العالم يزور الأهلي رفقة كانافارو

اختتمت جولة الزيارة الرسمية لكأس العالم للمنتخبات في النادي الأهلي ظهر اليوم الإثنين.

ووصل لقب كأس العالم إلى مصر صباح أمس الأحد رفقة وفد من فيفا بحضور الإيطالي فابيو كانافارو.

وعلم FilGoal.com أن كأس العالم قد وصل إلى النادي الأهلي ظهر اليوم رفقة وفد من الفيفا بتواجد كانافارو.

وتم التقاط الصور لكأس العالم على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

كما تم عقد جلسة تصوير للاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة يس توروب باستاد التتش رفقة كأس العالم.

وتنتهي جولة كأس العالم في مصر مساء اليوم الإثنين.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

وسيلعب منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتشارك مصر حاليا في كأس أمم إفريقيا 2025 والمقامة في المغرب.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 كمتصدر لمجموعته التي ضمت جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.