خبر في الجول - المصري يتفق مبدئيا مع الفلسطيني عميد صوافطة لضمه في يناير

أتم المصري اتفاقه بشكل مبدئي مع نادي السلط الأردني لضم لاعبه الفلسطيني عميد صوافطة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب رحب بعرض المصري ويتبقى تفاصيل صغيرة للوصول إلى اتفاق نهائي.

ويجيد صوافطة اللعب في مركز خط الوسط.

وشارك صاحب الـ 25 عاما في 10 مباريات بقميص منتخب فلسطين وصنع هدفا.

وكان صوافطة أحد العناصر التي تواجدت مع المنتخب خلال بطولة كأس العرب 2025.

ويرغب المصري في تدعيم وسط ملعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخلال الموسم الحالي لعب صوافطة 9 مباريات بقميص السلط الأردني وخلالها سجل هدفا وصنع 4 آخرين.

ويستعد المصري لمواجهة سموحة مساء اليوم في كأس عاصمة مصر.

ويحتل المصري حاليا صدارة مجموعته في كأس عاصمة مصر، بينما يحتل حتى الآن المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.