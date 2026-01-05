خبر في الجول - المصري يتفق مبدئيا مع الفلسطيني عميد صوافطة لضمه في يناير

الإثنين، 05 يناير 2026 - 13:03

كتب : عمرو نبيل

عميد صوافطة

أتم المصري اتفاقه بشكل مبدئي مع نادي السلط الأردني لضم لاعبه الفلسطيني عميد صوافطة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب رحب بعرض المصري ويتبقى تفاصيل صغيرة للوصول إلى اتفاق نهائي.

ويجيد صوافطة اللعب في مركز خط الوسط.

محافظة بورسعيد تعلن بدء العمل في توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: لا أبحث عن الانتقام أمام الكاميرون.. ومصر تعلمت الدرس كاف يحدد ملعب مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية أمم إفريقيا - حكم مصري في مباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون

وشارك صاحب الـ 25 عاما في 10 مباريات بقميص منتخب فلسطين وصنع هدفا.

وكان صوافطة أحد العناصر التي تواجدت مع المنتخب خلال بطولة كأس العرب 2025.

ويرغب المصري في تدعيم وسط ملعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخلال الموسم الحالي لعب صوافطة 9 مباريات بقميص السلط الأردني وخلالها سجل هدفا وصنع 4 آخرين.

ويستعد المصري لمواجهة سموحة مساء اليوم في كأس عاصمة مصر.

ويحتل المصري حاليا صدارة مجموعته في كأس عاصمة مصر، بينما يحتل حتى الآن المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

عميد صوافطة المصري السلط
