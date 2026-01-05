خبر في الجول - المصري يتفق مبدئيا مع الفلسطيني عميد صوافطة لضمه في يناير
الإثنين، 05 يناير 2026 - 13:03
كتب : عمرو نبيل
أتم المصري اتفاقه بشكل مبدئي مع نادي السلط الأردني لضم لاعبه الفلسطيني عميد صوافطة.
عميد صوافطة
النادي : السلط
وعلم FilGoal.com أن اللاعب رحب بعرض المصري ويتبقى تفاصيل صغيرة للوصول إلى اتفاق نهائي.
ويجيد صوافطة اللعب في مركز خط الوسط.
وشارك صاحب الـ 25 عاما في 10 مباريات بقميص منتخب فلسطين وصنع هدفا.
وكان صوافطة أحد العناصر التي تواجدت مع المنتخب خلال بطولة كأس العرب 2025.
ويرغب المصري في تدعيم وسط ملعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وخلال الموسم الحالي لعب صوافطة 9 مباريات بقميص السلط الأردني وخلالها سجل هدفا وصنع 4 آخرين.
ويستعد المصري لمواجهة سموحة مساء اليوم في كأس عاصمة مصر.
ويحتل المصري حاليا صدارة مجموعته في كأس عاصمة مصر، بينما يحتل حتى الآن المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
نرشح لكم
مصدر مقرب من الكوكي لـ في الجول: الاتحاد التونسي تواصل مع المدرب لقيادة المنتخب خلفا للطرابلسي خبر في الجول - إصابة محمد شريف بجزع في رباط الركبة.. والكشف عن مدة الغياب المتوقعة وكيل ميكالي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك خبر في الجول - كأس العالم يزور الأهلي رفقة كانافارو محافظة بورسعيد تعلن بدء العمل في توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد السقا: الاتحاد السكندري سيتخطى عقبة الموقف الحالي.. وغير صحيح رحيل الجهاز الفني خبر في الجول - ميكالي ضمن المرشحين لتدريب الزمالك قائمة بيراميدز - حامد حمدان على رأس 23 لاعبا في معسكر أبو ظبي
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد بنين 18 دقيقة | أمم إفريقيا