محافظة بورسعيد تعلن بدء العمل في توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد

الإثنين، 05 يناير 2026 - 13:01

كتب : عبد الرحمن فوزي

استاد المصري الجديد

أعلنت محافظة بورسعيد بدء العمل في توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: لا أبحث عن الانتقام أمام الكاميرون.. ومصر تعلمت الدرس كاف يحدد ملعب مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية أمم إفريقيا - حكم مصري في مباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون أمم إفريقيا - تقرير: طاقم تحكيم مصري يدير مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

ويخوض المصري الموسم الحالي المباريات على استاد السويس الجديد في الإسماعيلية، فيما يخوض الفريق مبارياته ضد الفرق الجماهيرية على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وأصدرت محافظة بورسعيد بيانا رسميا بشأن مواصلة العمل في توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد.

وجاء بيان محافظة بورسعيد كالآتي:

"في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية ودعم الأندية الجماهيرية، وبمتابعة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحب حبشي محافظ بورسعيد، تم البدء في أعمال توصيل المرافق الأساسية لاستاد النادي المصري الجديد بمدينة بورسعيد".

"وذلك ضمن الخطوات التنفيذية المكثفة لاستكمال المشروع القومي حيث تابع محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ميدانيا سير أعمال توصيل المرافق للمشروع".

"ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لسرعة التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفقٱ لأعلى معدلات الجودة الفنية".

"ويحظى مشروع استاد النادي المصري باهتمام بالغ من السيد رئيس الجمهورية، نظرًا لما يمثله من قيمة رياضية وجماهيرية كبرى لأبناء بورسعيد، ودوره في دعم الحركة الرياضية والشبابية، واحتضان الفعاليات الرياضية الكبرى مستقبلًا".

"ويُعد استاد النادي المصري الجديد أحد المشروعات الرياضية العملاقة التي تشهدها محافظة بورسعيد، ويأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير المنشآت الرياضية، بما يسهم في توفير بيئة رياضية متكاملة تليق بتاريخ النادي المصري العريق وجماهيره العظيمة".

استاد المصري بورسعيد
نرشح لكم
مصدر مقرب من الكوكي لـ في الجول: الاتحاد التونسي تواصل مع المدرب لقيادة المنتخب خلفا للطرابلسي خبر في الجول - إصابة محمد شريف بجزع في رباط الركبة.. والكشف عن مدة الغياب المتوقعة وكيل ميكالي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك خبر في الجول - كأس العالم يزور الأهلي رفقة كانافارو خبر في الجول - المصري يتفق مبدئيا مع الفلسطيني عميد صوافطة لضمه في يناير السقا: الاتحاد السكندري سيتخطى عقبة الموقف الحالي.. وغير صحيح رحيل الجهاز الفني خبر في الجول - ميكالي ضمن المرشحين لتدريب الزمالك قائمة بيراميدز - حامد حمدان على رأس 23 لاعبا في معسكر أبو ظبي
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد بنين 18 دقيقة | أمم إفريقيا
سكاي: بايرن يثق في تمديد عقد أوباميكانو خلال أيام 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو أساسي مع منتخب بنين أمام مصر 20 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة سلة - ريال مدريد يعلن إقامة مباراته أمام مكابي تل أبيب دون جماهير 27 دقيقة | كرة سلة
تشكيل منتخب مصر - إبراهيم عادل أساسي ضد بنين.. وزيزو وعاشور على الدكة 50 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - سايس: أوناحي يمر بأصعب اللحظات في مسيرته ساعة | أمم إفريقيا
رومانو: يوفنتوس يرغب في استعادة كييزا من ليفربول ساعة | ميركاتو
ليفاندوفسكي: لا أخشى الاعتزال واستعد لما بعد كرة القدم ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 رفقا بـ الشوالي 4 أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. الرحيل عن أجادير بعد دور الثمانية
/articles/520608/محافظة-بورسعيد-تعلن-بدء-العمل-في-توصيل-المرافق-لاستاد-النادي-المصري-الجديد