محافظة بورسعيد تعلن بدء العمل في توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد

أعلنت محافظة بورسعيد بدء العمل في توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد.

ويخوض المصري الموسم الحالي المباريات على استاد السويس الجديد في الإسماعيلية، فيما يخوض الفريق مبارياته ضد الفرق الجماهيرية على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وأصدرت محافظة بورسعيد بيانا رسميا بشأن مواصلة العمل في توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد.

وجاء بيان محافظة بورسعيد كالآتي:

"في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية ودعم الأندية الجماهيرية، وبمتابعة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحب حبشي محافظ بورسعيد، تم البدء في أعمال توصيل المرافق الأساسية لاستاد النادي المصري الجديد بمدينة بورسعيد".

"وذلك ضمن الخطوات التنفيذية المكثفة لاستكمال المشروع القومي حيث تابع محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ميدانيا سير أعمال توصيل المرافق للمشروع".

"ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لسرعة التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفقٱ لأعلى معدلات الجودة الفنية".

"ويحظى مشروع استاد النادي المصري باهتمام بالغ من السيد رئيس الجمهورية، نظرًا لما يمثله من قيمة رياضية وجماهيرية كبرى لأبناء بورسعيد، ودوره في دعم الحركة الرياضية والشبابية، واحتضان الفعاليات الرياضية الكبرى مستقبلًا".

"ويُعد استاد النادي المصري الجديد أحد المشروعات الرياضية العملاقة التي تشهدها محافظة بورسعيد، ويأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير المنشآت الرياضية، بما يسهم في توفير بيئة رياضية متكاملة تليق بتاريخ النادي المصري العريق وجماهيره العظيمة".