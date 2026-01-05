السقا: الاتحاد السكندري سيتخطى عقبة الموقف الحالي.. وغير صحيح رحيل الجهاز الفني

الإثنين، 05 يناير 2026 - 12:43

كتب : هاني العوضي

عبد الظاهر السقا

يؤمن عبد الظاهر السقا المشرف العام على الكرة بنادي الاتحاد السكندري على قدرة الفريق على تخطي عقبة الفترة الحالية.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة.

وقال عبد الظاهر السقا لـ FilGoal.com: "الاتحاد السكندري سيتخطى عقبة الموقف الحالي في جدول الدوري وهدفنا التقدم في مراكز الترتيب خلال الفترة المقبلة".

وتابع "أنا مثل الطبيب في الوقت الحالي ولازلت في حالة التشخيص والأهم خلال الفترة الحالية هو التدعيم بصفقات يناير وأثق في قدرة النادي على المضي قدما نحو بر الأمان".

وكشف السقا "اجتماعي مع اللاعبين دون الجهاز الفني كان بإذن من تامر مصطفى المدير الفني وهو صديق شخصي لي وغير صحيح وجود خلافات أو اقتراب رحيل الجهاز الفني كما يشاع".

وشدد "الغرض من جلستي مع اللاعبين كان المصارحة ورغبتي في استعراض مشاكلهم دون إحراج من الجهاز الفني".

واختتم عبد الظاهر السقا تصريحاته "تركيزنا في الفترة الحالية على صفقات يناير وبعد ذلك نستهدف تحسين النتائج والتقدم في المراكز".

وسبق أن تولى السقا منصب مدير الكرة والمدير الرياضي في أندية طنطا ومودرن سبورت والمصري، كما تواجد في اللجنة الفنية لاتحاد الكرة سابقا.

ويتولى تدريب الاتحاد السكندري تامر مصطفى، والذي تولى المسؤولية خلفا لـ أحمد سامي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.

وسبق أن كشف محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري عن تعيين عبد الظاهر السقا في منصب المشرف العام على الكرة للنادي.

