جونزالو جارسيا: ألعب مع الأفضل في العالم.. ومن الصعب اختيار هدف من الثلاثة

يرى جونزالو جارسيا لاعب ريال مدريد أنه من الصعب اختيار أي هدف يفضله من الأهداف الثلاثة ضد بيتيس.

جونزالو جارسيا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وسجل جونزالو جارسيا ثلاثة أهداف خلال المباراة.

وقال جارسيا للصحفيين عقب المباراة: "سعيد جدا بالطريقة الرائعة التي بدأ بها العام وتسجيل هدفي الأول في الموسم، إنه شعور جيد والآن سأركز على المباراة المقبلة".

وواصل "من الواضح أن مبابي هو الأفضل في العالم ويعطينا الكثير، ولا أواجه مسؤولية إضافية لأن الجميع معي وأنا أحاول أن أقدم أفضل ما لدي".

وتابع "الأهداث الثلاثة مميزون جدا من المستحيل أن أختار واحدا".

وأضاف "تسجيل جميع الأهداف من لاعبي الأكاديمية مصادفة جميلة جدا وسيعطي رسالة رائعة لباقي لاعب الأكاديمية".

وأتم "هذا هو ريال مدريد، ألعب مع أفضل لاعبي العالم وأركز على نفسي فقط وعلى استغلال الفرص وآمل أن أفي وأساعد زملائي".