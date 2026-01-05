الأولى من 2010 و3 هدافين.. تاريخ مواجهات مصر وبنين

الإثنين، 05 يناير 2026 - 12:05

كتب : FilGoal

متعب مع حسني عبد ربه

يلتقي المنتخب المصري أمام نظيره البنيني في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب أدرار في مدينة أجادير بالمغرب، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

المنتخب المصري تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما حل منتخب بنين ثالثا في المجموعة الرابعة.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو.

وتعد تلك المواجهة الأولى بين مصر وبنين منذ بطولة الأمم الإفريقية 2010.

إجمالا التقى المنتخب المصري أمام نظيره البنيني 4 مرات، فيما تعد مواجهة الليلة الخامسة.

حقق المنتخب المصري الفوز في 3 مباريات، وتعادلا في مواجهة واحدة.

ويعد هداف مواجهات مصر وبنين الثلاثي عمرو زكي، وعماد متعب، ومحمد أبو تريكة بـ 3 أهداف لكل لاعب.

وسجل المنتخب المصري في مواجهاته أمام بنين 14 هدفا، فيما تلقت شباكه 5 أهداف من مهاجمي بنين.

وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:

المواجهة الأولى: 4 يوليو 2004

تصفيات كأس العالم 2006

3 × 3

الأهداف: أحمد حسن - محمد أبو تريكة - حسن مصطفى

المواجهة الثانية: 4 سبتمبر 2005

تصفيات كأس العالم 2006

4 × 1

الأهداف: عمرو زكي "هاتريك" - أحمد حسام ميدو

المواجهة الثالثة: 19 نوفمبر 2008

مباراة ودية

5 × 1

الأهداف: حسني عبد ربه - عماد متعب "هدفين" - محمد أبو تريكة "هدفين"

المواجهة الرابعة: 20 يناير 2010

كأس الأمم الإفريقية

2 × 0

الأهداف: أحمد المحمدي - عماد متعب

كأس الأمم الإفريقية مصر بنين
