الرياضية: روما يوضح موقفه من عودة سعود عبد الحميد إلى السعودية

نفت صحيفة الرياضية السعودية وجود أي اهتمام من الأندية السعودية لضم سعودي عبد الحميد.

ويلعب سعود معارا من نادي روما الإيطالي إلى لانس الفرنسي حتى نهاية الموسم.

ونقلت الرياضية عن فريدريك ماسارا المدير الرياضي لنادي روما، عدم وجود أي اهتمام من الأندية السعودية بضم سعود.

وأوضح "لم نتلق أي عروض من أندية السعودية، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح".

وأشار المدير الرياضي لروما عن موعد حسم مستقبل سعود "لن يتم اتخاذ أي قرار خلال يناير. مصير اللاعب والقرار الخاص به سيُحسمان بنهاية الموسم الجاري".

سعود عبد الحميد البالغ 26 عاما انضم إلى روما في صيف 2024 قادما من الهلال.

وقام النادي الإيطالي بإعارته إلى لانس في صيف 2025 لمدة موسم واحد.

ولعب سعود هذا الموسم 11 مباراة في الدوري الفرنسي قدم خلالهم مساهمة واحدة، ولعب مباراة في كأس فرنسا سجل هدفا وصنع آخر.

وتوج سعود مع الهلال السعودي قبل الانتقال للاحتراف الأوروبي بلقبين للدوري السعودي، ولقبين للكأس، ومثلهما للسوبر.

كما فاز مع المنتخب السعودي تحت 23 سنة ببطولة آسيا.