الرياضية: روما يوضح موقفه من عودة سعود عبد الحميد إلى السعودية

الإثنين، 05 يناير 2026 - 11:51

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - السعودية ضد إندونيسيا

نفت صحيفة الرياضية السعودية وجود أي اهتمام من الأندية السعودية لضم سعودي عبد الحميد.

ويلعب سعود معارا من نادي روما الإيطالي إلى لانس الفرنسي حتى نهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
سعود عبد الحميد يرفض العودة للدوري السعودي صحيفة اليوم: الهلال لا يمانع عودة سعود عبد الحميد في يناير لكن بشرط بالرسوم المتحركة.. سعود عبد الحميد إلى لانس

ونقلت الرياضية عن فريدريك ماسارا المدير الرياضي لنادي روما، عدم وجود أي اهتمام من الأندية السعودية بضم سعود.

وأوضح "لم نتلق أي عروض من أندية السعودية، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح".

وأشار المدير الرياضي لروما عن موعد حسم مستقبل سعود "لن يتم اتخاذ أي قرار خلال يناير. مصير اللاعب والقرار الخاص به سيُحسمان بنهاية الموسم الجاري".

سعود عبد الحميد البالغ 26 عاما انضم إلى روما في صيف 2024 قادما من الهلال.

وقام النادي الإيطالي بإعارته إلى لانس في صيف 2025 لمدة موسم واحد.

ولعب سعود هذا الموسم 11 مباراة في الدوري الفرنسي قدم خلالهم مساهمة واحدة، ولعب مباراة في كأس فرنسا سجل هدفا وصنع آخر.

وتوج سعود مع الهلال السعودي قبل الانتقال للاحتراف الأوروبي بلقبين للدوري السعودي، ولقبين للكأس، ومثلهما للسوبر.

كما فاز مع المنتخب السعودي تحت 23 سنة ببطولة آسيا.

سعود عبد الحميد لانس الهلال روما
نرشح لكم
إنزاجي يتحدث عن مستقبل مهاجم الهلال الشرق الأوسط: الهلال يوافق على بيع البليهي إلى الشباب انتزع الصدارة وحقق الانتصار التاسع تواليا.. الهلال يفوز على ضمك بثنائية الرياضية: اتحاد جدة يفاوض روبن نيفيز إنزاجي يستبعد البليهي للمباراة الثانية على التوالي كونسيساو: لاعبو اتحاد جدة بدأوا استعياب طريقتي اتحاد جدة يواصل سلسلة انتصاراته ويتخطى التعاون بهدف الشنقيطي كيفو: لا أفضل الحديث عن ضم كانسيلو
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد بنين 14 دقيقة | أمم إفريقيا
سكاي: بايرن يثق في تمديد عقد أوباميكانو خلال أيام 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - دوكو دودو أساسي مع منتخب بنين أمام مصر 16 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة سلة - ريال مدريد يعلن إقامة مباراته أمام مكابي تل أبيب دون جماهير 22 دقيقة | كرة سلة
تشكيل منتخب مصر - إبراهيم عادل أساسي ضد بنين.. وزيزو وعاشور على الدكة 45 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - سايس: أوناحي يمر بأصعب اللحظات في مسيرته ساعة | أمم إفريقيا
رومانو: يوفنتوس يرغب في استعادة كييزا من ليفربول ساعة | ميركاتو
ليفاندوفسكي: لا أخشى الاعتزال واستعد لما بعد كرة القدم ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 رفقا بـ الشوالي 4 أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. الرحيل عن أجادير بعد دور الثمانية
/articles/520603/الرياضية-روما-يوضح-موقفه-من-عودة-سعود-عبد-الحميد-إلى-السعودية