الشرق الأوسط: الهلال يوافق على بيع البليهي إلى الشباب

الإثنين، 05 يناير 2026 - 11:15

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن مفاوضات نادي الشباب السعودي لضم علي البليهي مدافع الهلال.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الهلال أبدت موافقتها لبيع المدة المتبقية من عقد اللاعب.

ويتبقى موسم ونصف في عقد البليهي مع الزعيم السعودي.

ويرغب البليهي في الحصول على عدد دقائق أكبر للعودة للمشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم يونيو 2026.

وانضم البليهي لصفوف الهلال في صيف 2017.

وشارك المدافع السعودي هذا الموسم في 7 مباريات مع الهلال بواقع 3 مباريات في الدوري السعودي، ومباراتين في كأس الملك، ومباراتين في دوري أبطال آسيا.

ولم يتم استدعاء البليهي من قبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في آخر 3 مباريات للفريق.

ووفقا للصحيفة فإن البليهي مازال مترددا في قبول الانتقال إلى الشباب بسبب تراجع نتائج الفريق.

ويحتل الشباب المركز الـ15 برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الهلال صدارة الدوري برصيد 32 نقطة.

